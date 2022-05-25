Драцена – декоративно-листяна рослина, яка має понад 150 різних видів і потребує особливого догляду. Ми розповімо, як правильно доглядати за драценою вдома. Драцена – теплолюбна рослина, вона любить світло, але варто вберегти рослину від прямого потрапляння сонячних променів. Виберіть для неї досить тепле місце. У теплу пору року рослинам краще забезпечити температуру від 20 і до 30 градусів цельсію, а взимку та восени – 15-18 градусів. Також слід звернути увагу, що драцену не варто ставити поряд із теплою батареєю.

Особливості догляду за драценою

Драцена вимагає особливого догляду, як і багато інших кімнатних рослин. Основні правила догляду за драценою ми постараємося докладно описати. Перше, що потрібно знати – не допускайте пересихання ґрунту в горщику та поливайте драцену, коли ґрунт стає ледь вологим. Поливати потрібно водою, що відстоялася, хоча б 1 або 2 дні. Полив має бути прямо в горщик, не через піддон, оскільки вода з піддону не доходить до верхньої частини ґрунту в горщику і таким чином драцена недоотримує необхідної вологи. Витирайте листя рослини приблизно раз на два тижні. Для цього найкраще використовувати злегка вологу тканину або освіжіть листя під холодним душем. Важливо: якщо все ж таки виберете другий варіант, то землю потрібно накрити пакетом, щоб у горщик не потрапляла зайва волога.

Як пересаджувати драцену?

Після покупки рослини постарайтеся пересадити драцену протягом 1-2 тижнів.

Поки рослина молода, то варто пересаджувати її раз на рік, коли їй буде більше 5 років, то пересаджуйте раз на два з половиною роки. Пам’ятайте, що рослина швидко росте і її коріння досить добре розростається, тому вибирайте глибокий і не дуже вузький горщик для пересадки драцени. Якщо ж ви бачите, що старий горщик замалий, то змініть його на більший, щоб рослина не почала в’янути.

Який ґрунт використовувати для пересадки драцени?

Для пересадки драцени найкраще підійде ґрунт для пальм, на дні горщика постеліть до 2-х сантиметрів дренажу (підійде керамзит).

Як лікувати драцену від хвороб?

При правильному догляді за драценою вам не доведеться стикатися з поширеними хворобами рослин. Але, якщо це сталося, тоді варто дотримуватися наступних правил:

Якщо почало засихати нижнє листя – нічого страшного, це цілком природний процес, якщо при цьому верхня частина залишається такою ж зеленою і красивою. Якщо листя блідне або жовтіє – швидше за все рослина отримує недостатню кількість світла, або має надлишок поживних речовин у грунті. Якщо ж причина у світлі, то просто приберіть її у світліше місце. Якщо є надлишок поживних речовин, то просто змініть грунт на новий. Якщо починає сохнути листя драцени (кінчики та краї) – швидше за все рослина недоотримує вологи, пересушене повітря або ж знаходиться на протягу. На жаль, не вийде відновити сухе листя, але для уникнення подібних проблем надалі постарайтеся дотримуватися всіх вище перерахованих правил догляду за драценою. Якщо листя драцени стає млявим – швидше за все ви перестаралися з поливом або ж рослина переохолодилася. Якщо причина в затоці, то слід дістати драцену з горщика, видалити зайво вологий грунт, обрізати коріння, що підгнили, і пересадити в новий грунт, який не потрібно поливати перші 3-4 дні. Якщо у драцени відмирає верхівка, то відбувається гноєння її кореневої частини. На цьому етапі вже не вдасться її врятувати.

ТОП-5 порад при догляді за драценою

Обов’язково удобрюйте драцену. Найкраще робити це один раз на два тижні. Для цього підійдуть звичайні комплексні добрива для кімнатних рослин. Не треба залишати рослину на протягу. Якщо повітря в квартирі досить сухе – обприскуйте листя з пульверизатора приблизно 1-2 рази на день у невеликій кількості. Якщо ваша рослина дуже швидко пішла в зріст – пересадіть її. Розміщуйте її тільки в сонячному місці та уникайте потрапляння прямих сонячних променів.

Догляд за драценою досить простий, і дотримуючись всіх правил, ви зможете довгий час насолоджуватися та радувати око цією рослиною.

Читайте також:

Як доглядати за гортензією вдома.

Секрети догляду за фіалками.