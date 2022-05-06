Рецепты шашлыков от Алика Мкртчяна

Соковите, ніжне м’ясо з пилу-жару, яке так і манить своїми чудовими запахами і апетитним виглядом, зможе закохати в себе всіх. Про те, як не зробити зі свого шашлику пересмажений черевик і приготувати дійсно дивовижний шедевр, читачам телеканалу СТБ по секрету розповів учасник проекту «МастерШеф. Професіонали» Алік Мкртчян. Читайте рецепти шашликів, які здивують кожного!

Шашлик із індички

Коли народжувалася ідея замаринувати індичку для шашлику, в голові відразу виникав протест проти майонезу, який я, людина кавказької крові, категорично не хотів використовувати!

Я вважаю, що ідеальний шашлик з індички – це стегно, очищене від шкіри і кістки, та грудка 50/50. А тим, хто на дієті, ідеально підійдуть шматочки з філе, які після прожарювання буде легко впізнати за світлим кольором і більш щільною структурою!

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

філе індички – 2,5 кг

стегна (видалити кістку і шкіру) – 3 кг

ріпчаста цибуля – 0,8 кг

помідор – 0,8 кг

сіль

перець червоний гострий

перець червоний паприка

мускатний горіх

гірчиця діжонська – 0,3 кг

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати великими кубиками. Всі інгредієнти добре перемішати, нарізавши цибулю і помідор тонкими півкільцями. Отриману суміш поставити в холодильник на 4—5 годин або використовувати вакуумний пакет для прискорення маринування м’яса. Для смаження шашлику вам треба буде заздалегідь підготувати хороший жар, а саме вугілля повинне як слід розігрітися, але обов’язково – без місць займання. Нанизувати м’ясо на шампур потрібно чітко по всій довжині, щоб м’ясо просмажилося рівномірно. Шашлик смажимо до гарної скоринки, а цибулю і помідор разом з маринадом краще викинути.

Завдяки гарному жару шашлик буде готовий вже через 20 хвилин!

Шашлик по-кавказьки зі свинини

Для шашлику з свинини найчастіше я використовую три види частин з туші. Це 1/3 шиї, 1/3 битка, 1/3 вирізки.

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

шия – 1,3 кг

биток – 1,3 кг (можна на ребрі)

філе – 1,3 кг

цибуля біла ріпчаста – 1 кг

кінза свіжа – 0,1 кг

базилік – 0,1 кг

чебрець свіжий – 0,1 кг

сіль і чорний перець за смаком

Я рекомендую свинину нарізати великими шматками, цибулю – півкільцями, а всю зелень – як на салат. Розподіліть м’ясо на столі одним шаром, а потім посоліть, поперчіть, посипте зеленню, цибулею і гарненько перемішайте шашлик. Покладіть м’ясо в каструлю настоюватися. Також рекомендую замаринувати м’ясо саме за добу до смаження.

Шашлик із яловичини

У цьому рецепті немає принципової різниці в тому, яке саме м’ясо вибирати: яловичину або телятину. Єдине, що важливо розуміти, – хороша яловичина завжди буде більш насиченою і фактурною, мати характерний яловичий смак і, найголовніше, буде більш корисною. Адже в яловичині значно більше заліза і гемоглобіну.

Є ще одне «але»: для шашлику підходять не всі частини туші, тому потрібно бути більш уважними при виборі м’яса. М’ясо на дотик має бути м’яким і легко продавлюватися пальцем перпендикулярно волокнам, мати достатню мармуровість (жировий прошарок) для соковитості і м’якості. І ніколи не бійтеся жиру на шматках шашлику, він вам дуже необхідний! Тим паче від хорошого жару він розтопиться і його практично не повинно залишитися на шашлику.

На 3 кг готового шашлику вам знадобиться:

антрекот, вирізка, биток, горішок, який розташований в задній нозі – всього м’яса повинно бути 4 кг

цибуля біла ріпчаста – 2 кг

помідор червоний – 2 кг

паприка

сіль

коріандр

чорний мелений перець

кінза свіжа – 0,1 кг

базилік – 0,1 кг

чебрець свіжий – 0,1 кг

оливкова олія – ​​0,3 кг

Рецепти приготування і принцип маринування дуже схожі з моїм фірмовим свинячим шашликом. Але зверніть увагу, що тут є велика кількість цибулі та помідорів, адже кислота, що міститься в цих овочах, потрібна для розм’якшення м’яса. Для яловичого шашлику вам знадобиться більше часу для прожарювання. Але якщо ж прожарка буде медіум – це не страшно, тому що м’ясо буде більш соковитим і смачним!

Масло в маринаді потрібно для того, щоб всі спеції краще просочили м’ясо, і для скоринки.

Спосіб приготування:

М’ясо потрібно нарізати кубиками. Всі вищеперелічені продукти необхідно покришити і зробити маринад. М’ясо потрібно поставити маринуватися на одну ніч.

Шашлик з баранини з помідорами і часником

Якщо бути відвертим, то баранина – досить специфічне м’ясо. І мені, як продавцеві, потрібні великі зусилля для того, щоб переконати покупця додати в раціон хорошу баранину, розповідаючи, наскільки це корисне м’ясо. Але я впевнений, що серед читачів STB.UA є любителі баранини або люди, які мені довіряють. Будьте впевнені, що приготувавши строго за рецептом, ви порадуєте свою сім’ю або гостей смачною стравою.

Для шашлику з баранини вам підійде будь-яка м’якоть з усієї туші. М’ясо потрібно порізати невеликими шматочками і приготувати суміш для маринаду.

Для маринаду вам знадобиться:

сіль

суміш перців

оливкова олія

кмин мелений

паприка

помідори

цибуля ріпчаста червона

часник

кінза

базилік

петрушка

Всі пропорції можете брати за аналогією яловичого шашлику, принцип маринування і смаження теж. Головне – не жалійте помідори, а для насиченості смаку можете додати трохи білого сухого вина!

Смачного!

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