Окрошка: рецепти приготування на квасі, кефірі, айрані, мінералці, сироватці

Окрошка — популярний літній холодний суп. Ця страва настільки смачна, що на літо її включають у своє меню навіть вишукані ресторани. Але слід знати, що рецепти окрошки можуть відрізнятися за складовими. Готуватися окрошка може на квасі, кефірі, сироватці, айрані або навіть мінералці. Своїми покроковими рецептами поділилися учасники «МастерШеф. Професіонали».

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Інгредієнти:

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю і яйця відварити, остудити, очистити, нарізати маленькими кубиками та насипати в глибоку каструлю.

Нарізати маленькими кубиками ковбасу або відварене м’ясо, додати до каструлі.

Огірки та редис нарізати дрібною соломкою і додати до каструлі.

Зелену цибулю та петрушку дрібно нарізати, присипати сіллю, злегка розім’яти і залишити на 10 хвилин. Потім додати зелень в каструлю і добре перемішати.

Залити холодним квасом та залишити трохи настоятися у холодильнику.