Що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві
Хімічні атаки призводять до ураження довкілля і можуть спричинити загибель усього живого. Як уберегти себе в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві ― читайте просто зараз!
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У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:
– щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
– заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
– увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;
– попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
– вимкнути побутові прилади і газ.
У разі евакуації:
- Візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2―5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся жодних предметів, не наступайте в калюжі. Не їжте і не пийте нічого!
- У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.
- Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись упоперек потоку повітря чи вітру.
Перша допомога в разі отруєння хлором
– Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.
– Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно.
– Транспортувати постраждалого можна лише в положенні лежачи.
– У разі необхідності — зробити штучне дихання способом «рот в рот».
– Основним засобом боротьби з хлором є вода.
Перша допомога в разі отруєння аміаком
– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.
– Транспортувати потерпілого необхідно в положенні лежачи.
– Забезпечити тепло і спокій, дати зволожений кисень.
– За можливості, змити осілий забрудник з тіла, зняти одяг.
Перша допомога в разі отруєння фосгеном
– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.
– За необхідності дати кисень, промити очі теплою водою.
– За людиною, яка потрапила під дію фосгену, треба спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень.
Перша допомога в разі отруєння фосфіном
– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.
– Змити з постраждалого можливе забруднення і змінити одяг.
– За необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.
Перша допомога в разі отруєння хлоридом водню
– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.
– Змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин і змінити одяг.
– За необхідності промити очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин.
– Дати постраждалому випити якомога більше води.
Перша допомога в разі отруєння оксидами азоту
– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.
– Змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин і змінити одяг.
– Промивати очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.
– Дати постраждалому випити якомога більше води.
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