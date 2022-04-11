Що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві

Хімічні атаки призводять до ураження довкілля і можуть спричинити загибель усього живого. Як уберегти себе в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві ― читайте просто зараз!

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У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

– щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

– заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

– увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

– попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

– вимкнути побутові прилади і газ.

У разі евакуації:

Візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2―5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком). Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся жодних предметів, не наступайте в калюжі. Не їжте і не пийте нічого! У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись упоперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога в разі отруєння хлором

– Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.

– Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно.

– Транспортувати постраждалого можна лише в положенні лежачи.

– У разі необхідності — зробити штучне дихання способом «рот в рот».

– Основним засобом боротьби з хлором є вода.

Перша допомога в разі отруєння аміаком

– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

– Транспортувати потерпілого необхідно в положенні лежачи.

– Забезпечити тепло і спокій, дати зволожений кисень.

– За можливості, змити осілий забрудник з тіла, зняти одяг.

Перша допомога в разі отруєння фосгеном

– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

– За необхідності дати кисень, промити очі теплою водою.

– За людиною, яка потрапила під дію фосгену, треба спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень.

Перша допомога в разі отруєння фосфіном

– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

– Змити з постраждалого можливе забруднення і змінити одяг.

– За необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.

Перша допомога в разі отруєння хлоридом водню

– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

– Змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин і змінити одяг.

– За необхідності промити очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин.

– Дати постраждалому випити якомога більше води.

Перша допомога в разі отруєння оксидами азоту

– Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

– Змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин і змінити одяг.

– Промивати очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.

– Дати постраждалому випити якомога більше води.

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