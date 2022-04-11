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Що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві

11.04.2022

Хімічні атаки призводять до ураження довкілля і можуть спричинити загибель усього живого. Як уберегти себе в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві  ―  читайте просто зараз!

Що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві

Фото-Уніан

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві потрібно:

–  щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;

–  заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

–  увімкнути телевізор чи радіо для отримання подальших вказівок;

–  попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

–  вимкнути побутові прилади і газ.

У разі евакуації: 

  1. Візьміть з собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або, краще, 2―5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
  2. Обережно і без паніки вийдіть з приміщення, використовуючи сходи. На вулиці не біжіть, не торкайтеся жодних предметів, не наступайте в калюжі. Не їжте і не пийте нічого!
  3. У разі аварій з викидом хлору — намагайтеся пересуватися по підвищеннях, у разі викиду аміаку — низинами.
  4. Якомога швидше залиште зону ураження, рухаючись упоперек потоку повітря чи вітру.

Перша допомога в разі отруєння хлором

–  Постраждалого необхідно негайно вивести на свіже повітря, щільніше вкрити і дати подихати парами води або аерозолем 0,5% розчину питної соди протягом 15 хвилин.

–  Не дозволяйте потерпілому пересуватися самостійно.

–  Транспортувати постраждалого можна лише в положенні лежачи.

–  У разі необхідності — зробити штучне дихання способом «рот в рот».

–  Основним засобом боротьби з хлором є вода.

Перша допомога в разі отруєння аміаком

–  Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

–  Транспортувати потерпілого необхідно в положенні лежачи.

–  Забезпечити тепло і спокій, дати зволожений кисень.

–  За можливості, змити осілий забрудник з тіла, зняти одяг.

Перша допомога в разі отруєння фосгеном

–  Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

–  За необхідності дати кисень, промити очі теплою водою.

–  За людиною, яка потрапила під дію фосгену, треба спостерігати 48 годин, адже протягом цього часу може розвинутися набряк легень. 

Перша допомога в разі отруєння фосфіном

–  Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

–  Змити з постраждалого можливе забруднення і змінити одяг.

–  За необхідності дати кисень, активоване вугілля з розрахунку 1 грам на кілограм ваги постраждалого.

Перша допомога в разі отруєння хлоридом водню

–  Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

–  Змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом трьох хвилин і змінити одяг.

–  За необхідності промити очі простою водою чи сольовим розчином протягом 15 хвилин.

–  Дати постраждалому випити якомога більше води.

Перша допомога в разі отруєння оксидами азоту

–  Постраждалого треба негайно винести на свіже повітря.

–  Змивати з постраждалого можливе забруднення щонайменше протягом 15 хвилин і змінити одяг.

–  Промивати очі постраждалого щонайменше 15 хвилин.

–  Дати постраждалому випити якомога більше води.

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