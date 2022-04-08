24 лютого російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну. Мільйони людей змушені були тікати з Батьківщини, десятки тисяч постраждали від збройної агресії, насильства з боку російських загарбників та руйнувань, втратили рідних і свої домівки. Люди, які пережили ці жахіття, життя яких навіки змінилося в одну мить, розповідають свої історії для рубрики «Хроніки війни» на СТБ.

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Валерія Михалко, 30 років.

У кожного своє пекло в душі, і називається воно пам’ять.

24 лютого 2022 року. Приблизно 5 ранку.

Я різко схоплююся від вибухів. Не знаю як, але одразу зрозуміла: це початок. Бомблять наше місто. Розбудила всіх, не вірячи ще в те, що це відбувається. Починаю читати новини. Так. Вона сама, війна.

Приватний сектор. Ми маємо великий будинок і своє подвір’я, але… тепер ми тільки сподіваємося, що його не розбомблять.

25 лютого. Ще жартуємо, що все швидко закінчиться і ми забудемо це, як страшний сон. Забрала друзів із квартири з Позняків до себе. Друзі, які поряд живуть, але в них немає підвалу, також прийшли до нас. Мої бабуся та дідусь старенькі, їм за 80, і вони з дитинства пам’ятають Другу світову ще. Їм дуже складно.

Дітям постелили матрац, поклали їх спати в зимовому одязі і під купою ковдр. Сидимо в підвалі і жартуємо знову, що просто не виспимося зараз і все.

Початок п’ятої ранку, над нашим будинком збивають якийсь снаряд. Ми не зрозуміли, що це було. Але це було не просто гучно…

У вікнах ми бачили вогонь, ми думали, що вже горить наш будинок. Це було страшно, діти плакали і кричали, що не хочуть помирати.

За цю ніч це було один раз. Але цього вистачило. Та навіть після цього я не хотіла їхати. Я не хотіла кидати тут усе. Я люблю свою країну, своє місто, свою оселю.

Ранок 26 числа. Намагаємося вийти з підвалу і приготувати поїсти дітям, тільки починаємо ― і за вікнами сирена, біжимо до підвалу, чекаємо. Знову піднімаємося через якийсь час. Читаємо в новинах, що війська рф (якщо так можна назвати ту потолоч) хочуть підірвати дамбу, а це все ― мій будинок іде під воду відразу ж. Друзі починають наполягати, щоб переїхати до їхніх батьків у приватний сектор, але під Бориспіль. Я не могла пересилити себе, я дуже опиралася і боялася їхати, але страх за дітей узяв гору. Ми збиралися чортзна-як. Толком нічого й не взяли. Я виходила з дому просто в істериці, але намагалася триматись. Це був день, коли я востаннє вийшла зі свого дому і пройшлася своїм двором. Але ще цього не знала.

Їдемо, у дорозі намагаюся триматись. Важко, але я везу дітей. Страшно, бо ще не розумієш, де може довбонути тебе будь-якої миті. Але доїхали. Завела дітей, вийшла і впала в істерику, почало приходити усвідомлення того, що відбувається.

Опанувала себе. Трохи приходимо до тями. Але поряд аеропорт, і його теж бомбардують: чути гуркіт і вночі було видно ракети. Спали у підвалах. Холодно і незручно, але виходити було дуже страшно.

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День, два, три. Періодично було чути вибухи. Постійно в напрузі та без сил від недосипання. Їсти не могла чотири дні. Дуже погано було. Від того, що перебуваєш у чужому місці, дуже важко. Зідзвонююся з татом, він живе у Красилівці під Броварами. Він наполіг, приїхав і забрав нас до себе. Вирішили, що так буде безпечніше і недалеко від дому. І лише один день провели спокійно. А потім почалося чергове пекло. Постійний звук бомбардувань і страх, що влучить у твою хату, ― ні дня ми не спали нормально. Знову підвал. Крім цього, почався страх диверсантів: у сусідніх селах уже були випадки, що вони вдираються до будинків, убивають, ґвалтують, грабують. Це було жахливо: вночі переживати, що влізуть, і цілий день і ніч ховати дітей під матраци від бомбардувань. Діти стали дуже нервовими. Молодша дитина почала боятися померти. Старший узагалі важко переносив життя у підвалах. Я не змогла більше…

Залишатися стало страшніше, ніж ризикнути поїхати. І їхати одразу намагатися за кордон, бо у будь-якій частині України ставало небезпечно.

Удома залишилися два собаки, кішка та папуга. Одного собаку маленького змогли забрати одразу.

Я мовчу вже про те, що будинок і студія покинуті. Студію збиралася відкривати в березні. Залишалося ще зовсім небагато… але…

Виїхати вирішила за мить. Зателефонувала колишньому чоловікові Нечепоренко Вадиму (він займається евакуацією людей), щоб провів нас трасами, де безпечно, і вивів до кордону.

Прощаюся з батьком. Уперше бачила, як він плакав, але мужньо приховував сльози. Стало боляче… ніхто не знає, як надовго ми прощаємось.

Їдемо, треба проїхати повз Бровари, страшно ― жах.

Намагаєшся їхати швидше, ніж можеш. Виїжджаємо на Бориспільську трасу. Упираємось у чергу на блокпості на в’їзд до Києва. Дві години в заторі. Заїжджаємо. Місто не впізнати: купа блокпостів, порожнеча…

Найстрашніше було переїхати міст ― я так думала. Аж ні, найстрашніше було стояти 6 годин, щоб на нього заїхати. Поки стояли в заторі, недалеко знову було чути вибухи. Як страшно навіть припустити хоча б думку, що цей натовп машин просто можуть розбомбити зверху (у раші нічого святого: що їм варте ― машини, на яких написано «діти», вони розстрілюють).

У дорозі ми згадали всі молитви, що знали. Намагаємось проїхати. Дітям важко, але вони не знали, що найважче ще попереду. Проїхали міст, нас зустрів Вадим і провів спочатку до себе, але знову ― поруч Васильків і там точаться бої. Від вибухів наставало відчуття, що божеволієш, бо сахаємося вже від будь-якого різкого чи гучного звуку.

Ми переночували і вранці поїхали. Я не називатиму траси, але їхали ми на кордон із Польщею. Україною ми їхали два дні, із зупинками на ніч.

Дорогою став закінчуватися бензин. Купити його ніде, або на заправку чергу у 2 км нудно стояти. Загалом із великим страхом знайшли і змогли заправитися. У дорозі знову було вибухи чутно в Київській області.

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І, нарешті, ми доїхали до кордону, стали в чергу на кордон. І в черзі ми провели два дні та дві ночі. Без сну, майже без їжі.

Молодшій дитині стало дуже погано в машині на другий день, у дорозі викликали швидку допомогу. До речі, про швидку: їздить група швидких саме в цих чергах. Я знайшла поліцію, запитала, як викликати; вони дізналися, яка машина, і самі мені викликали. Дуже вдячна була. Доїхали ми до самого кордону вночі, майже вже під ранок. Це просто як у якомусь фільмі жахів ― апокаліпсис. Просто жах: машин багато, автобусів багато, людей багато.

Дорога далася дуже важко.

У дорозі ще прилаштовували тварин знайомим, які не хочуть їхати. Слава Богу, всім їм знайшли місце. Але шалено за ними скучаємо. Не так просто тут знайти навіть той же готель у дорозі, де можна з собакою. Це кошмар якийсь.

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