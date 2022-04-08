Усі ми з дитинства чули про користь кефіру, і у воєнний час цей молочний продукт також є незамінним. У чому ж його корисні властивості? І чому варто пити кефір? Відповідає дієтологиня Світлана Фус.

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Ще в 1908 році імунолог Ілля Мечников зазначив, що ферментовані продукти: сквашене молоко, кефір і квашені овочі, ― впливають на здоров’я і довголіття, та припускав, що молочнокислі бактерії, які містяться в них, пригнічують зростання шкідливих мікроорганізмів у кишківнику.

Дієтологиня Світлана Фус запевняє, що кефір, на відміну від інших молочних продуктів, містить дуже мало лактози, тому що більша її частина завдяки кефірному грибку перетворюється на молочну та піровиноградну кислоту. Також цей продукт містить кефіран ― полісахарид кефірних дріжджів, якому притаманні протимікробні властивості.

Дієтологиня упевнена, що кефір обов’язково треба включати в свій раціон, оскільки він:⁣⁣⠀

сприяє відновленню балансу кишкової мікрофлори, особливо після курсу лікування антибіотиками; ⁣ ⁣ ⠀

містить пробіотики, які пригнічують зростання шкідливих бактерій у кишківнику;

містить вітаміни А, B2, В12, C, РР;

за рахунок позитивної дії на кишкову мікрофлору має вплив на імунні функції організму;

багатий легкозасвоюваним кальцієм і білком;

підходить для людей з відносною непереносимістю лактози.

Світлана Фус також наголошує на тому, що свіжий кефір справляє на кишківник легку послаблювальну дію, а триденний ― закріплює.

Будьте здорові!

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