Хроніки війни: Втрати російських військ в Україні на ранок 7 квітня 2022
07.04.2022
Триває сорок третій день повномасштабного вторгнення росії в Україну. російські солдати намагаються захопити територію нашої держави, а артилерійськими та авіаобстрілами руйнують лікарні, пологові, житлові будинки та укриття. Щодня ворог зазнає втрат через точні й миттєві атаки українських військ. Скільки росія втратила на 7 квітня – орієнтовно повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.04 орієнтовно становлять / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.04 were approximately:
- особового складу / personnel ― приблизно / about 18900 осіб
- танків / tanks ― 698 од.
- бойових броньованих машин / APV ― 1891 од.
- артилерійських систем / artillery systems ― 332 од.
- РСЗВ / MLRS ― 108 од.
- засобів ППО / аnti-aircraft warfare systems ― 55 од.
- літаків / aircraft ― 150 од.
- гелікоптерів / helicopters ― 135 од.
- автомобільної техніки / vehicles ― 1358 од.
- кораблів /катерів / boats / cutters ― 7 од.
- цистерн з ПММ / fuel tanks ― 76 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level ― 111 од.
- спеціальної техніки / special equipment ― 25 од.
- пускових установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
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