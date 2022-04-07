Хроники войны: Потери российских войск в Украине на утро 7 апреля 2022
07.04.2022
Идет сорок третий день полномасштабного вторжения россии в Украину. российские солдаты пытаются захватить территорию нашего государства, а артиллерийскими и авиаобстрелами разрушают больницы, роддома, жилые дома и укрытия. Каждый день враг несет потери из-за точных и мгновенных атак украинских войск. Какие потери у россии на 7 апреля – ориентировочно сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.04 ориентировочно составляют / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 07.04 were approximately:
- личного состава / personnel ― около/ about 18900 чел.
- танков / tanks ― 698 ед.
- боевых бронированных машин / APV ― 1891 ед.
- артиллерийских систем / artillery systems ― 332 ед.
- РСЗО / MLRS ― 108 ед.
- средств ПВО / аnti-aircraft warfare systems ― 55 ед.
- самолетов / aircraft ― 150 ед.
- вертолетов / helicopters ― 135 ед.
- автомобильной техники / vehicles ― 1358 ед,
- кораблей /катеров / boats / cutters ― 7 ед.
- цистерн с ГСМ / fuel tanks ― 76 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level ― 111 ед.
- специальной техники / special equipment ― 25 ед.
- пусковых установок ОТРК/ТРК / mobile SRBM system ― 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities.
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