Правила для волонтерів на час війни – як бути ефективними і корисними

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну по всій нашій країні й у сусідів активізувалися волонтери. Багато з тих, хто допомагав на Донбасі ЗСУ, розширили свою діяльність, а нові волонтери поповнили лави. Люди беруться допомагати у своїх районах, містах та областях. Проте волонтерам варто знати кілька найпростіших правил, щоб бути ефективними.

«Українська волонтерська служба» зібрала поради, як діяти волонтерам під час повномасштабного вторгнення в Україну, щоб зберегти себе і бути максимально ефективними.

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Основні правила для волонтерів

Подбайте про власну безпеку.

Спочатку ми надягаємо кисневу маску на себе, потім на своїх дітей. Подбайте про те, щоб місце, в якому ви волонтерите, було достатньо безпечним і ви не відчували страху.

Не піддавайтесь паніці.

Вона заважає організувати процес допомоги. У пдсумку все навколо стає хаотичним. Треба завжди діяти розсудливо і виважено.

Робіть те, що у вас добре виходить.

Вмієте смачно готувати? Наші захисники не мають бути голодні. Вмієте водити машину? Тоді автоволонтерство для вас.

Сконцентруйтеся на одному напрямі.

Не варто брати на себе забагато. Тверезо оцінюйте свої можливості і пам’ятайте, що неможливо врятувати весь світ. Працюйте в 1―2 напрямах.

Спочатку допоможіть тим, хто ближче.

Імовірно, що це буде простіше й ефективніше, а також людям не доведеться шукати розв’язання проблеми у великих чатах або у сторіз в Instagram.

Щоб ефективно розподіляти свої ресурси і не повторюватися у виконанні завдань, варто зосередитися на кількох завданнях.

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Допомога в районі, місті

Познайомтеся та об’єднайтеся на місцях. Пройдіться квартирами та обміняйтеся номерами або створіть місцевий чат для сусідів. Будьте на звʼязку з вашими сусідами ― це допоможе згуртовано та оперативно реагувати в разі загрози, а також підтримає вас емоційно.

Дізнайтеся та зафіксуйте, чи є в когось потреба в допомозі, продуктах або ліках. Визначте волонтерів за конкретними квартирами, складіть і погодьте між собою список. Визначені люди будуть відповідальними за те, щоб навідуватися і допомагати тим, хто цього найбільше потребує.

Встановіть спільні правила безпеки. Домовтесь по черзі перевіряти під’їзд і дах будинку на відсутність міток, реклами у дверях (її залишають мародери) чи вибухонебезпечних пристроїв. Також домовтесь тримати в порядку сміттєвий бак, адже комунальні служби можуть працювати з перебоями, а купа сміття на вулиці може свідчити про відсутність господарів вдома, що провокує мародерів.

Облаштуйте сховище у вашому будинку, якщо є така можливість . Під час активних бойових дій людям доводиться перебувати у сховищах кілька діб і навіть тижнів, тому подбайте про те, щоб у вашому спільному просторі були: матраци, теплі речі та укривала, запас води та продуктів, аптечка, засоби гігієни, радіо, павербанки, ліхтарі.

Допомога військовим

Найпростіший спосіб допомогти українській армії — це передати кошти у благодійні фонди чи перевіреним волонтерам , які займаються закупівлею спорядження, зброї, ліків та сухпайків. Ви можете «задонатити» гроші фонду «Повернись живим», переказати їх на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України від НБУ.

Стежте за потребами ТРО та ЗСУ на сторінках їхніх офіційних представників. Сконтактуйте з ними, щоб дізнатися про їхні потреби. Далі ви можете організувати збір необхідних речей. Об’єднайтесь із небайдужими людьми та розпочніть збір. Частину речей можна отримати з-за кордону — надайте знайомим волонтерам орієнтовний список необхідного та допоможіть з логістикою. Також ви можете готувати їжу для наших військових.

Ще один простий, але важливий спосіб допомогти — стати донором крові. Переконайтесь, що у вас немає протипоказань, запишіться в центр здачі крові та очікуйте дзвінка. Зараз запасів крові вистачає, тому донорів викликають за необхідності. Пам’ятайте, що перед здачею крові треба дотримуватись певних рекомендацій.

Допомога онлайн

Якщо ваш талант у комунікаціях, саме час його проявити! Ви можете долучитись до SMM-військ , створювати креативні візуали, перекладати тексти іншими мовами та допомагати громадським організаціям вести свої сторінки в соцмережах.

Також можна долучитися до блокування ворожих сайтів, каналів та сторінок у соцмережах . Не забувайте про свою безпеку і тут: вмикайте двофакторну аутентифікацію, змініть паролі на більш надійні, вимикайте відстеження геолокації та за потреби використовуйте VPN.

Можна допомагати знайомим, які займаються волонтерством на місцях, і приймати виклики, складати маршрути, вести облік.

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