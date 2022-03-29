Укргазбанк виплатить по 100 тисяч рублів російським військовим, які здадуться в полон

Укргазбанк запропонував 100 тисяч рублів готівкою всім російським військовим, які готові здатися в полон ЗСУ разом із технікою та зброєю. Подробиці ― далі.

Укргазбанк виступив з новою прекрасною ініціативою і заявив про свою готовність віддати всю готівку в російських рублях тим військовим, які наважаться здатися в полон ЗСУ.

«Всі ми знаємо, що російському війську бракує мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути їх до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм вдома. Навіть більше тієї посмертної виплати, на яку спромоглася їхня держава. До того ж, разом з грошима вони отримають шанс врятувати своє життя, яке вони точно втратять, тільки-но піднімуть зброю в Україні», ― написано на офіційній сторінці Укргазбанку у Facebook.

Банківська установа пропонує кожному російському окупанту, який здасться в полон Збройним Силам України разом із технікою та зброєю, по 100 тисяч рублів готівкою.

«Ми розуміємо, що “гості” ці з далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати ж їх, до того ж це неекологічно! Зокрема, готові запропонувати кожному російському загарбнику, який пристане на нашу пропозицію та наважиться здатися в полон зі зброєю та технікою, по 100 тисяч рублів готівкою», ― сказано в повідомленні Укргазбанку.

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