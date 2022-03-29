Соціальна програма «Прихисток» для допомоги переселенцям

В Україні стартувала соціальна програма «Прихисток», завдяки якій кожен може допомогти вимушеним переселенцям, що шукають житло. А власникам житлових приміщень, які безоплатно розміщують ВПО, надаватимуться компенсації від держави. Детальніше ― далі.

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З початком повномасштабної воєнної агресії росії багатьом українцям довелося залишити свої домівки й вирушити до безпечніших регіонів країни. Для того, щоб допомогти переселенцям у пошуку житла, було створено соціальну програму «Прихисток».

У рамках програми всі власники житлових приміщень можуть надати житло внутрішнім переселенцям, розмістивши оголошення на сайті «Прихисток» або надавши інформацію до виконкому села чи міста. За кожну безоплатно розміщену людину власник приміщення отримуватиме приблизно 450 гривень на місяць.

Щоб отримати компенсацію, потрібно не пізніше наступного дня після розміщення подати заяву до ОМС із зазначенням даних переселенців і дати поселення. Робити це потрібно щомісяця до 5 числа.

Ось детальний алгоритм дій для отримання компенсації:

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