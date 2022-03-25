З початком повномасштабної воєнної агресії росії багатьом українцям довелося залишити свої домівки і переїхати в більш безпечні регіони країни. Як відомо, всім їм держава платитиме по 2 тисячі гривень щомісяця. Крім того, уряд допомагатиме і роботодавцям, що надають робочі місця переселенцям. Усі подробиці — в матеріалі.

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20 березня 2022 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову про грошові виплати для роботодавців, які надають роботу внутрішньо переміщеним особам. Виплати становлять 6500 гривень щомісяця.

Кому надаватимуть грошові виплати?

Компенсацію витрат надають роботодавцеві за кожну працевлаштовану особу на умовах строкового або безстрокового трудового договору чи контракту, гіг-контракту, зокрема за сумісництвом, за таких умов:

роботодавець перебуває на обліку як платник ЄСВ;

розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну або годинну норму праці не може бути нижчим за розмір місячної або погодинної мінімальної зарплати;

роботодавець подав в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 року або річну звітність за 2021 рік.

Компенсація витрат надаватиметься в розмірі 6500 грн щомісяця за кожну працевлаштовану особу, за яку роботодавець сплачує ЄСВ, на період воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Компенсація витрат буде здійснюватися всього два місяці з дня працевлаштування, а сама внутрішньо переміщена особа може бути працевлаштована на зазначених умовах лише один раз.

Як отримати грошову виплату?

Для отримання виплати роботодавцю потрібно не раніше ніж через 5 календарних днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи подати заяву про компенсацію витрат в електронному або паперовому вигляді до центру зайнятості, розташованого за його місцезнаходженням.

До заяви потрібно додати:

копію наказу про працевлаштування;

документ, що підтверджує працевлаштування на встановлених умовах;

відомості про працівників, які є застрахованими особами;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

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