С началом полномасштабной военной агрессии россии многим украинцам пришлось оставить свои дома и отправиться в более безопасные регионы страны. Как известно, всем им государство будет платить по 2 тысячи гривен ежемесячно. Кроме того, правительство будет помогать и работодателям, предоставляющим рабочие места переселенцам. Все подробности — в материале.

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20 марта 2022 года Кабинет Министров Украины принял постановление о денежных выплатах для работодателей, предоставляющих работу внутренне перемещенным лицам. Выплаты составляют 6500 гривен ежемесячно.

Кому будут предоставляться денежные выплаты?

Компенсацию расходов предоставляют работодателю за каждое трудоустроенное лицо на условиях срочного или бессрочного трудового договора либо контракта, гиг-контракта, в частности по совместительству, при следующих условиях:

работодатель состоит на учете как плательщик ЕСВ;

размер зарплаты работника за полностью выполненную месячную или часовую норму труда не может быть ниже размера месячной или почасовой минимальной зарплаты;

работодатель подал в установленном законодательством порядке налоговую отчетность за IV квартал 2021 года или годовую отчетность за 2021 год.

Компенсация расходов будет предоставляться в размере 6500 грн ежемесячно за каждое трудоустроенное лицо, за которое работодатель платит ЕСВ, на период военного времени и в течение 30 календарных дней после его отмены или прекращения.

Компенсация расходов будет осуществляться всего два месяца со дня трудоустройства, а само внутренне перемещенное лицо может быть трудоустроено на указанных условиях только один раз.

Как получить денежную выплату?

Для получения выплаты работодателю нужно не ранее чем через 5 календарных дней после трудоустройства внутренне перемещенного лица подать заявление о компенсации расходов в электронном либо бумажном виде в центр занятости, расположенный по его местонахождению.

К заявлению нужно добавить:

копию приказа о трудоустройстве;

документ, подтверждающий трудоустройство на установленных условиях;

сведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;

копию справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

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