Міністерство охорони здоров’я України спростовує поширену в російських пропагандистських ЗМІ інформацію про начебто «екстрену зачистку слідів військово-біологічної програми, що фінансується за кошти Міноборони США» та «знищення особливо небезпечних патогенів» у Полтавському та Харківському центрах контролю та профілактики захворювань (ЦКПХ).

МОЗ вкотре наголошує, що на території України немає «американських лабораторій». Усі лабораторні спроможності, які існують в Україні, виконують єдину загальну мету ― індикація та ідентифікація збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення і підпадають під регуляцію міжнародних медико-санітарних правил.

Також Міністерство охорони здоров’я України звертає увагу, що в оприлюднених документах немає жодного особливо небезпечного штаму, про які так активно розповідають ЗМІ агресора.

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