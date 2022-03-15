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Опровергаем российские фейки о «военно-биологических программах»

15.03.2022

Министерство здравоохранения Украины опровергает распространенную в российских пропагандистских СМИ информацию о якобы «экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой за средства Минобороны США» и «уничтожении особо опасных патогенов» в Полтавском и Харьковском центрах контроля и профилактики заболеваний (ЦКПЗ).

Минздрав в очередной раз отмечает, что на территории Украины нет «американских лабораторий». Все существующие в Украине лаборатории выполняют единую общую цель ― индикация и идентификация возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадающих под регуляцию международных медико-санитарных правил.

Также Министерство здравоохранения Украины обращает внимание, что в обнародованных документах нет ни одного особо опасного штамма, о которых так активно рассказывают СМИ агрессора.

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