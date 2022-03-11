Адміністратор Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Павер повідомила, що російські окупанти вбили працівницю партнерської організації Валерію Максецьку, її маму та водія під час евакуації з Києва.

«З надзвичайним сумом повідомляю про смерть Валерії “Лери” Максецької — гордої українки, любимої партнерки-виконавиці USAID і блискучої, співчутливої лідерки зі створення соціальної згуртованості та боротьби з дезінформацією. Вона була вбита російськими військовими якраз напередодні свого 32-річчя», — йдеться в повідомленні.

Як розповіла Саманта Павер, Валерія народилася та виросла в Донецьку. У 2014 році працювала над наданням гуманітарної допомоги, пережила обстріли міста і переїхала до Києва, почала працювати з USAID. В організації її полюбили як «відважну жінку з добрим серцем».

«Лера, кваліфікований медик, могла покинути Київ, коли почалося вторгнення, але залишилася допомагати іншим. Лише коли у мами Ірини закінчилися ліки, вона евакуювалася. Коли Лера, Ірина та їхній водій Ярослав чекали в машині, поки проїде російський конвой, їх обстріляв танк, убивши всіх трьох», — розповіли в USAID.

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