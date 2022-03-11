Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что российские оккупанты убили сотрудницу партнерской организации Валерию Максецкую, ее маму и водителя во время эвакуации из Киева.

«С необычайной скорбью сообщаю о смерти Валерии “Леры” Максецкой — гордой украинки, любимой партнерши-исполнительницы USAID и блестящей, участливой лидера по созданию социальной сплоченности и борьбе с дезинформацией. Она была убита российскими военными как раз в канун своего 32-летия», ― говорится в сообщении.

Как рассказала Саманта Пауэр, Валерия родилась и выросла в Донецке. В 2014 году работала над оказанием гуманитарной помощи, пережила обстрелы города и переехала в Киев, начала работать с USAID. В организации ее полюбили как «отважную женщину с добрым сердцем».

«Лера, квалифицированный медик, могла покинуть Киев, когда началось вторжение, но осталась помогать другим. Лишь когда у мамы Ирины закончились лекарства, она эвакуировалась. Когда Лера, Ирина и их водитель Ярослав ждали в машине, пока проедет российский конвой, их обстрелял танк, убив всех троих», ― рассказали в USAID.

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