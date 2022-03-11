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Российские оккупанты убили сотрудницу партнерской организации USAID Валерию Максецкую

11.03.2022

Администратор Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что российские оккупанты убили сотрудницу партнерской организации Валерию Максецкую, ее маму и водителя во время эвакуации из Киева.

«С необычайной скорбью сообщаю о смерти Валерии “Леры” Максецкой — гордой украинки, любимой партнерши-исполнительницы USAID и блестящей, участливой лидера по созданию социальной сплоченности и борьбе с дезинформацией. Она была убита российскими военными как раз в канун своего 32-летия», ― говорится в сообщении.

Как рассказала Саманта Пауэр, Валерия родилась и выросла в Донецке. В 2014 году работала над оказанием гуманитарной помощи, пережила обстрелы города и переехала в Киев, начала работать с USAID. В организации ее полюбили как «отважную женщину с добрым сердцем».

«Лера, квалифицированный медик, могла покинуть Киев, когда началось вторжение, но осталась помогать другим. Лишь когда у мамы Ирины закончились лекарства, она эвакуировалась. Когда Лера, Ирина и их водитель Ярослав ждали в машине, пока проедет российский конвой, их обстрелял танк, убив всех троих», ― рассказали в USAID.

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