Незважаючи на постійні перенесення прем’єр, у лютому вимальовується щедра добірка нових фільмів та мультфільмів різних компаній, якими кіностудії вирішили порадувати улюблених глядачів. Які фільми вийдуть на екрани в лютому 2022 року ― читайте в нашому матеріалі.

«Найкращі вихідні»

Дата: 02.02.2022

Події фільму розгортаються під час найбільшого східноєвропейського музичного фестивалю – Atlas Weekend. Стрічка розповість одразу кілька історій людей, яких доля закинула на фестиваль: одеситки, що приїхала шукати тата-рокера, про якого мріяла 10 років; іноземця, який вирішив поволонтерити на фестивалі і випадково втратив хедлайнера; компанії друзів, які влаштували недитячі ігри та бійку під час концертів, та кар’єристки з молодшим братом, який майстерно руйнує її життя. Фільм почали знімати просто на фестивалі, зі звичайними його відвідувачами, а головні ролі виконали відомі українські артисти: Ірма Вітовська, Дар’я Петрожицька, Богдан Осадчук, Максим Девізоров, Олександр Рудинський, Максим Кириченко, Валерій Морозов та ін.

«Паралельні матері»

Дата: 03.02.2022

Пенелопа Крус і Мілена Сміт грають матерів із різних поколінь, які потрапили до одного пологового будинку. У них абсолютно різні історії, різні мотиви та підтримка. Як матерям справлятися з появою на світ нового життя і якої підтримки вони потребують ― усе це знайдете в новій стрічці.

«Смерть на Нілі»

Дата: 11.02.2022

Нова екранізація популярного роману Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро, який уже виявив свої навички у «Східному Експресі». На теплоході «Карнак» стається вбивство, а розслідувати його може лише всесвітньо відомий Еркюль Пуаро, який дуже тісно поспілкувався з пасажирами і дізнався, що майже кожен має свою темну історію та мотиви для вбивства. У фільмі зіграли Кеннет Брана, Ґаль Ґадот, Летіша Райт, Аннет Беннінг та ін.

«Uncharted: Незвідане»

Дата: 10.02.2022

Одна з найвідоміших комп’ютерних ігор «Анчартед» оживе на великому екрані! До рук невтомного шукача пригод Натана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Саме він може привести молодого авантюриста до острова, де заховано омріяні скарби. У головній ролі ― харизматичний Том Голланд, який так вразив усіх своєю Людиною-павуком.

«Вийду за тебе»

Дата: 10.02.2022

Новий фільм з Дженніфер Лопес, у якому вона грає знаменитість, що розійшлася з нареченим просто перед весіллям через його невірність. Щоб не скасовувати свята і насолити чоловікові, вона вирішує вийти заміж за першого-ліпшого з концерту ― самотнього чоловіка, який просто випадково туди прийшов. Після цього їхні життя змінюються. Оуен Вілсон грає нового «чоловіка» зірки, а Maluma ― її нареченого.

«Фантазії для дорослих»

Дата: 17.02.2022

Незвичайний французький фільм із претензією на артхаус. За зачиненими дверима спалень завжди знайдеться місце для смішних, ніякових або просто кумедних ситуацій. Шість різних пар у гонитві за гострими відчуттями влаштують справжню буфонаду. Кому вдасться зміцнити стосунки, а хто приречений на френдзону?

У фільмі зіграли Карін Віяр, Кароль Буке, Моніка Беллуччі, Дені Подалідес, Сюзанн Клеман, Матіс Барбедет, Полін Клеман, Гаель Камілінді, Жеремі Ліпман, Емерік Комеруа та ін.

«Дог»

Дата: 17.02.2022

Тепле роуд-муві, в якому більше комедії, ніж драми. Армійський рейнджер Бріггс (Ченнінг Татум) та його супутниця, собака Лулу, подорожують тихоокеанським узбережжям. Їм необхідно встигнути на похорон свого найкращого друга та дресирувальника. Також у фільмі зіграли Джейн Адамс, Кевін Неш, Еммі Рейвер та ін.

«Пригоди на Місяці»

Дата: 17.02.2022

Історія зосереджена на хлопчику Пітері, який вирушає в небезпечну подорож Чумацьким Шляхом, щоб урятувати свою маленьку сестру. Дорогою він має подолати багато труднощів, у яких знайде нових друзів, і перемогти страшного супротивника. Створенням займалися студія Sola Media та режисер Алі Самаді Ахаді.

«Гра тіней»

Дата: 24.02.2022

Ліам Нісон зіграє агента ФБР Тревіса Блока з непростим минулим, який випадково знаходить докази страшних корупційних сцен та злочинних планів державних структур проти громадян США. Він не може стояти осторонь і починає розслідування, що приводить його до колишнього шефа ― нині заступника директора ФБР, який здогадується про діяльність експідлеглого і береться захищатися будь-якими методами. Так що Тревісові доведеться заховати рідних подалі, щоби домогтися справедливості.

«Велика прогулянка»

Дата: 24.02.2022

Сюжет комедії розгортається навколо двох абсолютно різних сімей: «культурних» Драгоманових та районних «бізнесменів» Наливайченків. Вони вибралися на традиційні «шашлики», але не змогли поділити ділянку землі з мангалами. «Війну» між сім’ями перериває корупціонер, який також зазіхає на галявину та ще й бере їхніх дітей у заручники.

У фільмі зіграли українські зірки: Позитив, Олена Кравець, Ілля Палладін та ін.

«Кролецип та Хом’як Темряви»

Дата: 24.02.2022

Ден Стассен зняв новий дитячий мультик про незвичайну тварину ― Кролеципа. Мультфільм планували ще в 2011 році, і за цей час змінилися багато студій і творців. Сюжет розповість про Кролеципа — унікальне звірятко, наполовину курча і наполовину кролика. Він не такий, як усі, але мріє, щоб його любили таким, яким він є. Одержимий пригодами, він вирушає у велику подорож, щоб урятувати від біди свій дім і відшукати стародавній артефакт — Хом’яка Темряви.

