Як оригінально привітати з Днем святого Валентина кохану людину? Як висловити всі почуття, які складно описати словами? Григорій Решетник поділився з нами ідеями оригінальних способів показати любов другій половинці. 10 способів, як привітати кохану людину з найромантичнішим святом, знайдете в матеріалі.

Книга вашої історії кохання. Тут може бути все, що тільки можна вклеїти або пришити! Квитки в кіно з першого побачення, спільні фото, гілочки першого подарованого букета, перша любовна записка.

Побачення мрії. Може, ваша половинка і не озвучувала такі побажання, але ви точно знаєте, що вона любить робити у вільний час, куди ходить на вихідних пообідати, де ніколи не була, але дуже хоче. Загалом, хоч би що ви придумали робити і хоч би куди повели коханого чи кохану, це побачення запам’ятається вам обом!

«Я тебе кохаю…» Почніть послання з цієї фрази. Кажуть, що люблять не за щось, а всупереч. Але в листі, який ви напишете, не обов’язково потрібно давати пояснення і вказувати всі ті позитивні риси, якими вас підкорила кохана людина. Напишіть, що відчуваєте щоразу, коли залишаєтеся наодинці, що подумали, коли вперше зустрілися очима і після першого поцілунку…

Спа-день. Приємні запахи, масаж, сауну і басейн із запашним чаєм люблять усі! Це чудовий спосіб провести час разом і, звичайно ж, оздоровитися у максимально розслабленому стані, без гаджетів, без сторонніх.

Домашній улюбленець. Буває, що в нас не вистачає сміливості завести собі кота, собаку чи іншу тваринку. Якщо немає ніяких перешкод, щоб у коханої людини оселився чотирилапий друг, подаруйте їй це щастя!

Квиток на концерт. Це має бути по-справжньому легендарний виступ, гурт або виконавець, якого кохана людина мріє послухати наживо дуже давно. А якщо концерт відбудеться в іншому місті або країні, у вас є всі шанси зробити ще й ідеальну романтичну подорож. Такий подарунок запам’ятається на все життя.

Спільна фотосесія. Ми часто забуваємо не лише друкувати, а й навіть зберігати на комп’ютер фотографії. А скільки світлин і зовсім губляться! Спільна фотосесія — ідеальний спосіб весело провести час і отримати не тільки спогади, а й надруковані фото з коханою людиною.

Переможіть страхи. Такий подарунок підійде для сміливих і впевнених особистостей. Але страхи є у всіх, і це не обов’язково банальні павуки або темрява. Тільки ви знаєте про речі, які не дають другій половинці йти вперед. Допоможіть коханій людині назавжди викреслити з життя цей негатив. Наприклад, організуйте зустріч-примирення, на яку не наважувалася ваша половинка.

Теплі посиденьки. Темп життя залишає бажати кращого, і часом нам просто не вистачає звичайного спілкування із найближчими людьми. Влаштуйте простий, але щирий і затишний вечір тільки для вас двох. Ви і відпочинете, і поговорите, і просто насолодитеся компанією одне одного.

Корисний подарунок. Є люди, для яких романтичним стане практичний презент. Та й не у всіх є можливість купити собі деякі речі. Дізнайтеся, що потрібно коханій людині, і подаруйте. Повірте, вона це оцінить.

