З початком 2022 року варто перевірити, які прем’єри готують для своїх улюблених фанатів найбільші кінокомпанії світу і які фільми так хочуть побачити кіномани. Які фільми найочікуваніші у 2022 році ― читайте в нашому матеріалі.

Дата: 11.02.2022

Нова екранізація популярного роману Агати Крісті про детектива Еркюля Пуаро, який уже виявив свої навички у «Східному Експресі». На теплоході «Карнак» відбувається вбивство, а розслідувати його може лише всесвітньо відомий Еркюль Пуаро, який дуже тісно поспілкувався з пасажирами і дізнався, що майже кожен має свою темну історію та мотиви для вбивства. У фільмі зіграли Кеннет Брана, Ґаль Ґадот, Летіша Райт, Аннет Беннінг та ін.

Дата: 13.01.2022

Метью Вон спробував показати, як було засноване агентство «Кінгс Мен» ― хто був його першим агентом і яких перших ворогів людства довелося здолати. Пафосна комедія у повністю абсурдному стилі з висміюванням стереотипів щодо країн-учасниць Першої світової війни. У фільмі зіграли Рейф Файнс, Данієль Брюль, Гарріс Дікінсон, Ріс Іванс і Джемма Артертон.

Дата:13.01.2022

У фільмі розповідається історія молодої жінки, яка повертається до свого старого рідного міста лише для того, щоб зіткнутися з жахливими справами, пов’язаними із сумнозвісним серійним убивцею в масці. До фільму повернулася Нів Кемпбелл, яка зіграє Сідні Прескот. Також у фільмі з’являться Девід Аркетт, Кортні Кокс, Ділан Міннетт та ін.

Дата: 20.01.2022 (імовірне перенесення фільму на квітень 2022)

Уже легендарний фільм, прем’єра якого переносилася кілька разів через коронавірус. Екранізація коміксів про антигероя-вампіра ― доктора Морбіуса, якого зіграв харизматичний Джаред Лето. Фільм обіцяє похмуру атмосферу і багато спецефектів ― уже в трейлері показали жартома, що він знятий у стилі першого «Венома». У ролях Джаред Лето, Метт Сміт, Джаред Гарріс, Тайрон Гібсон, Майкл Кітон.

Дата: 10.02.2022

Одна з найвідоміших комп’ютерних ігор «Анчартед» оживе на великому екрані! До рук невтомного шукача пригод Натана Дрейка потрапляє загадковий артефакт. Саме він може привести молодого авантюриста до острова, де заховано омріяні скарби. У головній ролі ― харизматичний Том Голланд, який так вразив усіх своєю Людиною-павуком.

Дата: 24.03.2022

Ольга Ряшина підготувала екранізацію легендарної книги українського музиканта Андрія Кузьменка, відомого як Скрябін. Розповідь про неймовірні пригоди героя-автора, який вирішив відвідати Європу задля торгових контрактів на своїй старенькій «Побєді». У Берліні колекціонер нібито готовий обміняти свою автівку на «Мерседес». Усе б нічого, але подорож відбувається за 3 дні до концерту… У фільмі знялися Іван Бліндар, Марія Стопник, Володимир Гева та ін.

Дата: 03.03.2022

Перезапуск кіновсесвіту Бетмена ― цього разу з його молодих років та з новим актором ― Робертом Паттінсоном. Творці намагаються тримати в секреті основний сюжет, але в кадрах з’явилася Жінка-кішка, Пінгвін, Загадник та Кармін Фальконе. Кінокомпанія Warner Bros дібрала молодий склад акторів для ролей супергероїв та суперлиходіїв: Роберт Паттінсон, Зої Кравіц, Енді Серкіс, Джеффрі Райт та ін.

Дата: 08.07.2022

Продовження історії про бога грому Тора, який після розпаду Месників відлетів у космос з Вартовими Галактики. За сюжетом, у франшизу повертається Наталі Портман, яка зіграла дівчину Тора у 1―2 фільмах. Поки що подробиці не розголошуються, але ще на зйомках було помічено багато зірок Голлівуду. У ролях ― Кріс Хемсворт, Тесса Томпсон, Наталі Портман, Крістіан Бейл, Кріс Пратт, Джеймі Александер, Дейв Батіста та ін.

Дата: 14.04.2022

Продовження історії протистояння темному магу Гріндевальду. Події відбуваються пізніше після другого фільму ― під час Другої світової війни. Дамблдор і міністерства магії збирають свої сили, щоб протистояти добровольцям Гріндевальда по всьому світу. Але фінальна битва має відбутися тоді, коли буде зруйновано закляття між колишніми друзями. У фільмі зіграли Джуд Лоу, Мадс Міккельсен, Едді Редмейн, Кетрін Вотерстон та ін.

Дата: 05.05.2022

Події нового фільму Marvel розгортаються після «Людини-павука: Додому шляху нема». За доктора Стренджа збираються взятися інші його копії з Мультивсесвіту, і чародій судомно шукає шляхів порятунку себе і свого Всесвіту. Судячи з анонсу наприкінці «Павука», у фільмі з’явиться колишня месниця Червона Відьма Ванда Максимофф. Головну роль у фільмі виконує Бенедикт Камбербетч, який зіграє відразу кількох докторів Стренджів.

Дата: 11.06.2022

Минуло вже кілька років після того, як модифіковані динозаври вирвалися на волю. Вони швидко освоїли територію США, і людям довелося вчитися жити з ними попліч. Сюжет концентрується на тому, як змінюється сама планета через появу нового домінантного виду суперхижаків. У ролях Крісс Претт, Брайс Даллас Ховар, Сем Нілл та ін.

Дата: 31.03.2022

Після того, як Сонік переміг доктора Еггмана, він залишився у друзів, та коли Том і Медді Ваковські їдуть у відпустку, його знаходять одразу старі «знайомі» і нові друзі, які подорожували, як і він, між світами. Тепер Соніку допомагатиме Тейлз, а злому лікареві ― Єхидна Наклз. У ролях Бен Шварц, Джим Керрі, Джеймс Марсден, Коллін О’Шонессі, Ідріс Ельба, Тіка Самптер та ін.

Дата: 29.09.2022

У загону «Місія нездійсненна» нові проблеми та нове завдання. Події розгортатимуться після фільму «Фоллаут», а до своїх ролей повернуться Том Круз, Вінг Реймс, Саймон Пегг, Ребекка Фергюсон, Ванесса Кірбі, Генрі Черні та ін.

Наразі ще багато питань щодо дат виходу, але у 2022 році також планують випустити фільми «Людина-павук: Навколо всесвіту»-2, «Аквамен: Втрачене королівство», «Чорна пантера: Ваканда назавжди», «Аватар»-2 та «Флеш».

