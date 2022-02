Що подарувати коханому на День святого Валентина? Це запитання щороку ставлять собі тисячі дівчат у всьому світі. Звичайно, немає єдиного алгоритму у виборі подарунка коханому на День святого Валентина, адже всі люди різні. І якщо у вашого обранця є якесь хобі, то вам дуже пощастило. Якщо ж це ваш перший спільний День святого Валентина і ви ще погано знаєте один одного, тоді, STB.UA пропонує обрати один з представлених варіантів нище.

У цей день не варто купувати дорогий подарунок, на багато більше цінується увага і любов. Існують подарунки, яких не можна придбати, але їхня вагомість у серці людини займатиме особливе місце.

1. Валентинка

2. Романтична вечеря

3. Техніка

4. Абонімент у спортзал

5. Практичні речі

6. Автомобільні дрібниці

7. Культурний вечір

8. Еротичний подарунок

9. Алкоголь

10. Емоції

1. Валентинка. Найпростіший подарунок коханому на День святого Валентина – валентинка. Хлопцеві можна придбати любовну листівку, або зробити її самостійно. Валентинка може виступати як окремий подарунок і як доповнення до основного.

2. Романтична вечеря. Як же нам, дівчатам, пощастило, що кухня у повному нашому розпорядженні! Кулінарний талант, також, може допомогти вирішити проблему з подарунком коханому. Практично неможливо відшукати людину, байдужу до смачної їжі. У цей день приготувати можна все, що завгодно: починаючи від романтичної вечері при свічках, закінчуючи його улюбленими еклерами зі згущеним молоком.



3. Техніка. Для того, щоб зробити правильний вибір, кілька днів поспостерігайте за коханим. Якщо він відчайдушний гравець, то його ощасливить нова ігрова клавіатура. Хлопцеві, який досі страждає від заплутаних дротів, можна подарувати на День святого Валентина зручну безпровідну мишку.

4. Здоров’я. Якщо ваш хлопець активно займається спортом, то йому можна подарувати на День святого Валентина новий абонемент у спортзал.



5. Практичні речі. Не переживайте, адже на це свято можна дарувати практично все. Коханий буде радий отримати у подарунок шкіряний ремінь, запальничку, або складаний ніж.

6. Автомобільні дрібниці. Якщо ваш обранець водить автомобіль, у такому випадку йому можна подарувати якусь дрібничку для машини. Наприклад, це може бути ароматизатор для авто, підставку для склянки, подушку, або диск з новим альбомом його улюбленого гурту.



7. Культурний вечір. Сходіть у кінотеатр на нічний сеанс, або підберіть фільм для перегляду вдома.

8. Еротичний подарунок. Також не варто забувати, що у цей день можна і потрібно дарувати подарунки інтимного характеру. Еротичний танець у новій білизні запам’ятається йому надовго. Ну, а якщо ви не володієте талантом гарно рухатися, можна зазирнути до одного з дорослих магазинів і підібрати щось особливе до свята.

9. Алкоголь. Так, хоч би як це звучало, проте для чоловіків, особливо тих, які цінують якісні спиртні напої, пляшка колекційного віскі або коньяку буде прекрасним подарунком до Дня закоханих.

10. Емоції. Якщо ви не знаєте, що подарувати на День святого Валентина, радимо зупинити свій вибір на емоціях. Стрільба в тирі з професійної зброї з оптичним прицілом, майстер-клас із боксу з тренером, тест-драйв дорогого авто або спорткара, ― усі ці приємності будуть до душі справжнім чоловікам і зарядять їх позитивними емоціями на довгий час. Аж до 8 березня.

Але не перестарайтеся, сюрприз повинен бути приємним для вас обох.

