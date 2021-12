Найкоротший день і найдовша ніч у році традиційно припадають на 21 або 22 грудня. У 2021-му період зимового сонцестояння починається 21 грудня о 17:58. Ще за часів античності це астрологічне явище, пов’язане з рухом небесних тіл, мало величезне символічне значення. Саме цього дня варто чекати кардинальних змін і здійснення найзаповітніших бажань. Головне – пам’ятати про те, що можна і не можна робити в день зимового сонцестояння.

День зимового сонцестояння – той же Новий рік, тільки цілком природний, не прив’язаний до умовного людського календаря. Щоб наступні 12 місяців пройшли вдало, необхідно завершити всі розпочаті справи, тим самим позбувшись енергії, яка може тягнути вас назад. День підходить для побудови довгострокових планів і аналізу вже накопиченого досвіду. Якщо керуватися порадами астрологів про те, як правильно провести 21 грудня, сили природи і стихій дозволять змінити життя на краще.

Більше на тему: Католицьке Різдво 2021: традиції свята

Астрологи радять 21 грудня 2021 року утриматися від гучних гулянь, вживання спиртних напоїв, шкідливої та жирної їжі. День зимового сонцестояння краще провести вдома, у колі рідних і близьких людей, а ось самотності краще уникнути.

Не рекомендовано скупитися: щедрих прийдешній рік обдарує подвійно, а ось на скупих чекає похмуре майбутнє. Свої борги краще віддати, перш ніж настане зимове сонцестояння.

Зустрічати найкоротший день року не можна в брудному помешканні, інакше неприємності переслідуватимуть до наступного грудня. Від старих, поламаних і непотрібних речей саме час позбутися. До речі, те ж саме стосується і стосунків, які не приносять вам радості: нема чого тягнути їх в новий рік.

Більше на тему: Вихідні на Новий рік та Різдво 2022: скільки відпочиватимуть українці

Особливий період руху небесних світил чудово підходить для прийняття важливих рішень і обіцянок. У міру того, як тривалість дня буде збільшуватися, наближаючись до літа, ваші успіхи будуть накопичуватися і набирати вагу. У цей день потрібно:

Нехай все складеться так, як ви задумали!

Більше на тему: Гороскоп на грудень 2021 року від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.