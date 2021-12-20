На початку грудня українці планують справи та відпочинок на півтора місяця, тому багато кому важливо знати, скільки вихідних буде на Новий рік та Різдво 2022. Скільки відпочиватимуть українці на Новий рік і Різдво 2022 року — читайте!

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Грудень 2021 року розпочався зі снігу та заморозків, проте це тільки додає новорічного настрою українцям. Традиційно багато хто вже планує, як проводитиме вихідні на Новий рік та Різдво у 2022 році, якщо не купив квитки на відпочинок ще раніше. Тому розповідаємо, скільки відпочиватимуть українці і коли будуть офіційні вихідні. Нагадаємо, що через погоду та поширення небезпечних вірусних захворювань не варто зловживати масовими святковими заходами, щоб зберегти здоров’я.

Вихідні на Новий рік та Різдво 2022

Різдво за григоріанським календарем, також відоме в Україні як «Католицьке Різдво», святкується 25 грудня. У нашій державі ця дата віднедавна є офіційним вихідним, а в грудні 2021 року вона припадає на суботу. За законами, додатковий вихідний за 25 грудня буде в понеділок 27 грудня ― тож українці матимуть три офіційні вихідні і жодних додаткових відпрацювань.

31 грудня 2021 буде у п’ятницю, тому попрацювати доведеться до останнього і приділити окремий день на новорічні приготування не вдасться. Зате після цього українці отримають три новорічні вихідні поспіль ― з 1 по 3 січня, завдяки тому, що державний вихідний 1 січня переносять на понеділок 3 січня. Крім того, роботодавці мають право самостійно визначати, чи робити додаткові короткі дні.

Різдво за юліанським календарем, за яким живуть православні християни та греко-католицька церкви в Україні, припадає на 7 січня і є офіційним вихідним. У 2022 році це п’ятниця, тому на українців знову чекає три вихідних поспіль. Чи робити короткий день або додаткові вихідні ― право роботодавців, і таке питання вирішується всередині кожної установи окремо.

Старе свято, яке багато хто продовжує відзначати ― «Старий Новий рік» 14 січня, ― не є офіційним святом, тому не буде вихідним.

Скільки всього вихідних на Новий рік та Різдво 2022

Отже, цьогоріч на різдвяно-новорічні свята українці матимуть тричі по три вихідні. Неробочими будуть:

25―27 грудня;

1―3 січня;

7―9 січня.

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