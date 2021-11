Догляд за шкірою в підлітковому віці

Гормональна перебудова організму в підлітковому віці дуже неприємно позначається на шкірі підлітка. Через посилену роботу сальних залоз шкіра стає жирною і схильною до появи прищів. Але з цим можна впоратися, маючи лише найнеобхідніший набір засобів для догляду і трохи часу на піклування про шкіру. Як доглядати за шкірою в підлітковому віці? Про це детально розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Оскільки очищенню шкіри варто приділити особливу увагу, передусім треба запастися засобами для вмивання. Це, звичайно ж, різні гелі та пінки для вмивання. Користуватися варто ними вранці і ввечері. Ці засоби добре очищають шкіру і доглядають за нею.

Після очищення не варто забувати і про зволоження шкіри, адже це важливо. Чудово підійдуть засоби, у складі яких є амінокислота бетаїн, вона добре зволожує шкіру. Також краще використовувати кремом з легкою текстурою.

Для живлення шкіри варто використовувати маски, які можна приготувати самостійно або купити. Готувати їх досить просто і це не потребує якихось дорогих інгредієнтів. Такі маски можна робити кілька разів на тиждень, і цього буде цілком достатньо.

Ніжна шкіра підлітка постійно потребує захисту. Влітку від сонячних променів допоможе сонцезахисний крем, а взимку спеціальні засоби, що захищають від холоду.

Виконуйте ці прості правила, і ваша шкіра обов’язково буде вам вдячна, а також ви зможете зберегти молодість на довгі роки.

