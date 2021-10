Перехідний вік ‒ один із найскладніших періодів у житті людини. І, часом, його пережити дуже складно. Так, учасниця одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» діджей Мадонна розповіла, що її старший син Ілля дуже складно переживав період пубертату: він втікав з дому, викрадав машини і курив травку. Як допомогти дитині пережити період статевого дозрівання і не втратити зв’язок із ним? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Перехідний вік — це час змін і протестів. Часто підлітки намагаються виділитися або привернути до себе увагу батьків будь-якими доступними способами. Так, старший син діджейки Мадонни Ілля в підлітковому віці збунтувався. Він тікав з дому, викрадав авто і курив травичку.

Коли Наталя дізналася, що її син вживає наркотики, вона зробила все можливе, щоб врятувати його. Єдине правильне рішення — відправити його в реабілітаційний центр. І це допомогло. Після лікування Іллю ніби підмінили. Зараз у нього чудові стосунки з мамою. Він вважає її найближчою людиною.

