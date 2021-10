Привітати улюбленого педагога з Днем вчителя — це важлива справа. Кожному учню і батькам хочеться бути оригінальним. Не забувайте, що найкращим подарунком для будь-якої людини стане увага і повага. Саме тому ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем вчителя в віршах і для смс, щоб ви могли красиво висловити подяку словами.

Уся шкільна наша родина щиро вас вітає.

Щастя, здоров’я й успіхів вам бажає,

Дай вам, Боже, ще довго молодіти,

Та й не одну осінь ще з нами зустріти.

За те тепло, що в серце нам вкладаєте,

Любов до рідної землі,

За те добро, якого нас навчаєте,

Спасибі, дорогі учителі!

Вчителю вклонимся в ноги

В день цей святковий всі ми.

Нас Ви навчали усього,

Нас ви зробили людьми.

Доземна вклоняємось нині

Вам, наші учителі.

Хоч скроні Ваші вже сиві,

Шкільною Ви славою сильні!

Вчителю мудрий,

Вчителю добрий,

Нас научили Ви,

Нас Ви ростили,

Дай Боже щастя,

Вам, справжня людина,

Щоб мали терпіння,

Щоб мали сили.

Нехай не зламають Вас невдачі,

Більше буде подарунків долі.

Посміхатися бажаємо Вам частіше

І всі свої негаразди забути.

Довгих років і успіхів у роботі

Побажати Вам всі діти хочуть,

Нехай вдалі довгі роки

Разом з птахами щастя летять!

Талантами повниться наша школа.

Але про це не дізналися б ми ніколи,

Якби не вчителі фізкультури, малювання, музики , праці,

Ніколи б тоді ми не знали удачі.

Нам школи іншої не треба,

Не треба інших вчителів, хай спів наш лине аж до неба

Для наших любих вчителів.

Учителю!

Ти йдеш по цій землі

І слід стає твій крок за кроком

Яскравим вогником у сутінках пітьми,

А все життя для тебе є уроком.

Ти бачиш те, що іншим не під силу,

І відповідь даєш на всі «чому?»

Ти не даремно тут, бо серце має крила,

Воно для всіх — віддати його кому?

Маленьким дітям, синьооким і чубатим,

Що ловлять погляд, кожен рух всяк час

– Це щастя вчителя — його багато,

І слід яскравий — вогник не погас!

О, вчителі! Невже ви не втомились

У юні душі сіяти зерно?

Для цього ви на світі і з’явились,

Щоб в учнях буйно проросло воно.

О, вчителі! І слів не підібрати,

Епітетів, метафор, порівнянь,

Щоб вдячності рядочки проказати

За те, що щедро віддаєте нам.

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,

Бо вибрали в житті свою мету;

І нині я за всіх скажу: — Спасибі, рідні,

За вашу місію подвижницьку й святу!

Не забудьте привітати улюблених педагогів з Днем вчителя!

