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Коли День учителя в Україні та як привітати педагога

02.10.2020

За традицією День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня. Наприклад, 2020 року педагоги будуть отримувати привітання 4 жовтня. Дата свята встановлена відповідним Указом Президента України від 1994 року. Ведуча «Вікна-новини» Тетяна Висоцька — педагог за освітою. Дізнайтеся, що думає про роботу вчителя популярна телеведуча СТБ.

Напередодні свята в школах проводяться урочисті заходи. Особливо популярним є «день самоврядування», коли учні дають можливість перепочити своїм вчителям і самі проводять уроки.

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Що подарувати  педагогу в цей день? Ми підготували топ-5 подарунків, які точно припадуть до душі вашому вчителеві:

Канцелярське приладдя

Гарний блокнот або ручка завжди будуть корисні та актуальні. Тільки пам’ятайте, що подарункова канцелярія повинна виглядати гідно.

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Предмети для прикрашання класної кімнати

Красива настільна лампа, оригінальна дошка для нотаток, настінний годинник або квіти в горщику будуть піднімати вчителю настрій на робочому місці.

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Комп’ютерні аксесуари

У світі інформаційних технологій комп’ютерні аксесуари є прекрасним подарунком. Подаруйте педагогу флешку, забавний килимок для мишки або навушники.

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Подарунки за інтересами

Якщо ви дружите з учителем давно, то напевно знаєте, чим він захоплюється, яку музику і літературу любить. Тому книга, платівка улюбленого виконавця або квитки в театр — прекрасний подарунок.

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Подарунок з гумором

Не варто дарувати вчителю гумового таргана або муху, можна обмежитися жартівливою періодичною таблицею з фотографією вчительки замість Менделєєва.

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Тетяна Висоцька, як ніхто інший, знає, як гідно потрібно оцінювати працю улюблених вчителів:

«Коли пішла зі школи, зрозуміла, яка це важка робота. І впевнена, що учительська робота повинна бути за покликанням. Її треба любити! А держава повинна дякувати цим людям, які закладають майбутнє. І гідно оплачувати їхній внесок!».

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