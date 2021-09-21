Міша Панчишин (PTASHKIN), переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор», повернувся до музики і потішив своїх фанів новою авторською піснею «Забути».

Зі слів артиста, композиція відображає те, що відбувалося з його особистим життям останні роки.

«Усі ми хочемо мати ідеальні стосунки, але не завжди так виходить. І романтична казка з часом може стати напруженою мелодрамою. Зараз ділюся своїм вайбом останніх двох років і вірю, що трек знайде місце в серцях багатьох людей, які кохали чи перебувають у стосунках», — поділився Міша Панчишин.

Співак зізнається, що не був готовий до популярності і надавав перевагу стосункам. Водночас він продовжував шукати себе в музиці.

«Я був малий і не знав, що робити з тією популярністю, яка на мене звалилася після талант-шоу. Але зараз я усвідомив свої помилки і хочу виправдати сподівання всіх людей, які у мене повірили», — зауважив PTASHKIN.

Також у своєму Instagram Панчишин розповів, чим займався під час карантину:

«Після виходу останнього кліпу, крім іншого, я побудував свою студію звукозапису у Львові і зосередився на студійній роботі. Мене не цікавило концертне та публічне життя. Але зараз мені не вистачає цих емоцій і я маю багато класного матеріалу, який не варто ховати від світу», — додає виконавець.

Трек «Забути» від PTASHKIN уже є в ротації українських радіостанцій та на всіх цифрових платформах музики.

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