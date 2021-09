Міша Панчишин (PTASHKIN), переможець 8 сезону вокального шоу «Х-фактор», повернувся до музики і потішив своїх фанів новою авторською піснею «Забути».

Зі слів артиста, композиція відображає те, що відбувалося з його особистим життям останні роки.

Співак зізнається, що не був готовий до популярності і надавав перевагу стосункам. Водночас він продовжував шукати себе в музиці.

Також у своєму Instagram Панчишин розповів, чим займався під час карантину:

Трек «Забути» від PTASHKIN уже є в ротації українських радіостанцій та на всіх цифрових платформах музики.

