Місячний календар садівника-городника на серпень 2021 року допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні місяця для висаджування рослин, догляду за ними, а також збору врожаю. Коли краще полоти або підгортати, а в які дні варто відкласти всі роботи і просто відпочити? Якого числа краще пересаджувати рослини, а коли варто зайнятися обрізанням дерев? Читайте в нашому матеріалі місячний календар садівника-городника на серпень 2021 року.

1 серпня — сприятливий день для будь-яких робіт на городі і в саду. Можна сміливо висаджувати багаторічну цибулю, сіяти редис і зелень. Квітникарі також можуть зайнятися висівом багаторічних квітів. Не рекомендується займатися підгортанням землі і боротися з бур’янами.

2―4 серпня — у ці дні можна сміливо починати збір картоплі, а також полоти і підгортати грядки та боротися зі шкідниками. Також можна пересаджувати молоді дерева, сіяти плетисті квіти.

5―6 серпня — у ці дні краще садити огірки в теплиці та однорічні й багаторічні квіти. Також можна продовжити збір картоплі і почати підготовку до садіння саджанців.

7―9 серпня — краще відмовитися від будь-якої роботи на городі і в саду.

10―11 серпня — дні варто присвятити прищипуванню верхівок томатів, перцю, сівбі кропу, фенхелю, огірків сухим насінням. Також можна пікірувати і пересаджувати рослини та підживлювати ґрунт.

12―15 серпня — сприятливий час для висаджування розсади, сівби цвітної капусти для дорощування в теплиці, а також збору картоплі. Можна сміливо сіяти всі види квітів і застосовувати всі види отрутохімікатів.

16―17 серпня — несприятливі дні для висаджування рослин, але для збору врожаю — картоплі, цибулі та ін. — прекрасна пора. Те ж саме стосується і саду: не варто сіяти або садити квіти і кущі, але зайнятися збором фруктів або консервацією цілком реально.

18―21 серпня — час варто присвятити збору насіння, пасинкуванню рослин, збору овочів і заготівлям на зиму. Також можна присвятити кілька годин боротьбі зі шкідниками, як на городі, так і в саду.

22 серпня варто відмовитися від будь-яких робіт на городі і в саду.

23―26 серпня — найкращий час для садіння коренеплодів, поливу рослин і підготовки ґрунту до зими. В саду можна зайнятися обрізанням сухих гілок на деревах і боротися зі шкідниками.

28―29 серпня — прекрасна пора для сівби зелені, яка порадує вас узимку, а також збору врожаю. Не рекомендується розпушувати землю і пересаджувати рослини.

30―31 серпня — час для збирання картоплі та інших коренеплодів на зберігання. Також можна розпушувати ґрунт без поливу, боротися зі шкідниками та хворобами, перекопувати вільні грядки і збирати насіння.

