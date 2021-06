Місячний календар садівника-городника на червень 2021 року допоможе визначити сприятливі та несприятливі дні місяця для висаджування рослин і догляду за ними. Коли можна сіяти насіння, а в які дні краще відкласти всі роботи і просто відпочити? Якого числа краще пересаджувати рослини, а коли варто зайнятися обрізанням дерев? Читайте в нашому матеріалі місячний календар садівника-городника на червень 2021 року.

1 червня — краще відмовитися від посіву і садіння будь-яких культур. А ось у саду варто зайнятися боротьбою зі шкідниками.

2—3 червня потрібно присвятити садінню коренеплодів і цибулі. Також можна висаджувати розсаду помідорів, білоголової капусти, перцю, баклажанів. У саду можна зайнятися прополкою і прибиранням бур’янів, а також садити винограду і косити газон.

4—5 червня потрібно присвятити розпушуванню сухого ґрунту і боротьбі з бур’янами. Не рекомендується садити і сіяти більшість культур, обрізати і пересаджувати дерева.

6—8 червня — сприятливий день для садіння коренеплодів, часнику, цибулі та більшості овочевих культур: помідорів, перцю, огірків, баклажанів, картоплі, редиски, гарбуза. Також можна висаджувати багаторічні і бульбоцибулинні квіти, декоративні дерева і чагарники.

9—11 червня — оскільки на новий місяць усі рослини дуже вразливі, то від будь-якої роботи в саду і городі краще відмовитися.

12—13 червня — найсприятливіші дні для садіння будь-яких овочевих культур, сівби гірчиці, шпинату, кропу, листкової петрушки, селери, салату, шпинату тощо. А ось у саду рекомендується висаджувати квіти, кущі та троянди. Однак від застосування отрутохімікатів краще відмовитися: є ризик зіпсувати рослини.

14—15 червня варто присвятити розпушуванню землі і підготовці грядок до майбутньої посадки.

16—17 червня — ранок можна почати з висаджування розсади, а після обіду —- однорічних квітів і декоративних чагарників. Не рекомендується замочувати насіння.

18—23 червня — сприятливі дні для висаджування розсади, прополки і підживлення рослин, сівби всіх видів квітів. Також можна пересаджувати рослини, боротися зі шкідниками та хворобами, перекопувати ґрунт, розпушувати, підгортати

24 червня — не рекомендується працювати з рослинами в повний місяць.

25—30 червня — сприятливі дні для садіння більшості культур, особливо коренеплідних і цибулевих, формування кущів помідорів, батогів огірків. Також можна садити виноград, ожину, малину, полуницю, плодові дерева і ягідні кущі із закритою кореневою системою, пасинкувати, розпушувати суху землю, боротися з бур’янами.

