5 правил, завдяки яким діти навчаться вас чути

Проблема нерозуміння дітей буде актуальною завжди. І це треба приймати. Тобто діти і раніше не слухалися, і зараз не слухаються, і в майбутньому нікуди ця проблема не дінеться. Але також важливо усвідомлювати, що у своїй сім’ї потрібно завжди починати із себе. Саме тоді можна істотно знизити відсоток неслухняності дітей в сім’ї, місті, країні та світі.

Більшість мам, особливо молодих, нерідко скаржаться, що, мовляв, вони говорять дитині по 10 раз одне і те ж, а віз з місця не рухається!

Візьмемо приклад 7-річного Вані. Його мама з подругою сиділи і пили чай. Він зайшов і сам, без дозволу, увімкнув телевізор. Подруга каже: “Ваню, вимкни, будь ласка, телевізор”. Він, звісно, за звичкою не відреагував. Тоді вона підійшла до нього, взяла за руку, подивилася з подивом в очі і сказала: “Ваню, телевізор!”. Він тут же спокійно його вимкнув і наступні дві години будь-які її прохання виконував миттєво.

Річ у тім, тут не тільки дитина вся така чудова. Просто існують дорослі-папуги, а є ті, хто двічі ніколи не повторює. Якщо ви даєте безліч ЦУ, то стаєте для дитини звичайним фоном, і вона вже перестає вас чути.

Невимушене спілкування. Це звичайна розмова без вказівок. Вона може бути колючою, емоційною, насиченою словами і різними питаннями.

Прохання, вказівки і різного роду вимоги. Це такі короткі повідомлення, які повторюються один раз. Після чого відстежується їх виконання.

Подивіться з боку на те, що ви вимагаєте, пам’ятаючи про те, що діти, особливо маленькі, – дуже активні. Ігри та шум їм просто необхідні. Тому постарайтеся, щоб під час ігор було зовсім небагато заборон. Найголовніше, щоб собі не нашкодили, іншим людям, щоб не попсували цінне або чуже майно, все інше можна. Коли вони чують від вас цілий негласний список всього забороненого, то мимоволі починають бунтувати. Вони не в змозі ще зрозуміти сенс заборон і поки тільки вчаться слухати і чути. Як варіант, “багато тексту” викликає байдужість, і тоді вже гірше нікуди. Вашому чаду тоді все одно.

Від повідомлення “Не сиди на мокрому” малюк може розгубитися. Якщо не сидіти, тоді що? Набагато зрозуміліша йому буде фраза “Встань з мокрого”.

Ось кілька варіантів в контрасті:

“Не кричи!” – “Говори тихіше. Тс-с-с…”

“Не кидай м’яч на кухні” – “Грайся з м’ячиком у своїй кімнаті”

“Ти йдеш дуже повільно!” – “Іди швидше, будь ласка”

Ну, ви зрозуміли!

Відсутністю контакту часто грішать навіть найдосвідченіші мами. У дитини купа справ! У голові постійно йдуть роздуми, порівняння, постійно з’являються нові ідеї… І їй нелегко ось так взяти і відразу переключитися на вас. Потрібно привернути її увагу: взяти за руку, зловити погляд, отримати відповідь: “Так, мам, я тебе почув”. Бувають випадки, коли варто звертати увагу, чим зайнята дитина в цей момент і наскільки важко їй зараз переключитися на виконання прохання. Іноді потрібно попередити дитину заздалегідь. Наприклад: “Через 10 хвилин ми будемо готуватися до сну”, “Ще 5 хвилин побігай і підемо додому”.

Ось це найважливіше. Якщо вже ви дали завдання дитині або заборонили що-небудь робити, то будьте послідовні. Тільки кричати та істерити відразу не треба. Дайте їй час зрозуміти, що від неї хочуть. Обов’язково відзначте результат виконаної роботи. Молодець, дякую. Якщо є недоліки, то про них потрібно обов’язково говорити тільки після заохочення: Молодець, дякую, тільки ось тут треба так і ось тут ось так. Те ж саме і з заборонами. Буває, мама каже:

“Не дозволяю за комп’ютер сідати!”. Дитина бігає навколо неї, не може себе приткнути нікуди – вона не знає, чим зайнятися. Мама їй через 10 хвилин, не витримуючи: “Та йди ти вже за свій комп’ютер”.

