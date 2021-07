Наскільки важливі покарання у вихованні? Чи правильно це? Доволі неоднозначне питання, погодьтесь! Адже в цій справі головне, не перегнути! Учасниця одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» генералісимус Олена розробила цілу систему покарань. За проступки її сини або присідають, або вирушають у підвал, щоб подумати про свою поведінку. Але чи так це добре? Як правильно карати дитину? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

Сувора мама Олена розробила цілу систему покарань. Її діти за проступки присідають або йдуть у підвал. Однак як прокоментує такі методи експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

Оленині сини розповіли, що за проступки їх відправляють у підвал. Хлопчики зізналися, що їм не подобається таке покарання, і вони б хотіли навчитися домовлятися з татом.

