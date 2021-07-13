Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як правильно покарати дитину: поради Дмитра Карпачова

13.07.2021

Наскільки важливі покарання у вихованні? Чи правильно це? Доволі неоднозначне питання, погодьтесь! Адже в цій справі головне, не перегнути! Учасниця одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» генералісимус Олена розробила цілу систему покарань. За проступки її сини або присідають, або вирушають у підвал, щоб подумати про свою поведінку. Але чи так це добре? Як правильно карати дитину? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

супермама

Більше на тему: Як зберігати спокій, коли дитина не слухається

Сувора мама Олена розробила цілу систему покарань. Її діти за проступки присідають або йдуть у підвал. Однак як прокоментує такі методи експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?

«Покарання у вихованні дуже важливі, але потрібно їх робити правильно. Вони не мають шкодити фізичному та психічному здоров’ю, принижувати дитину. За один проступок має бути одне своєчасне покарання. І дуже важливо, щоб розмір покарання був рівносильний масштабу проколу дитини».

супермама

Більше на тему: Топ-9 книг про виховання дитини

Оленині сини розповіли, що за проступки їх відправляють у підвал. Хлопчики зізналися, що їм не подобається таке покарання, і вони б хотіли навчитися домовлятися з татом.

«Це нормальне покарання відправити дитину посидіти на самоті, заспокоїтися і подумати про свою поведінку. Та якщо ви вибираєте для цього підвал, переконайтеся, щоб дітям там було безпечно. Це має бути місцем усамітнення, а не карцером».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send