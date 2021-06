Куди піти у Львові? Топ-5 ресторанів міста від редакції СТБ

Раніше ми розповідали вам, як зняти житло і де погуляти у Львові. Отже, ви приїхали. Сходити в «Криївку» і «Дім легенд» друзі вам вже порадили. Та й, поклавши руку на серце, як приїзд до Львова може обійтися без цих давно улюблених закладів? У цьому матеріалі ми розповімо вам про улюблені заклади редакції stb.ua, в яких можна смачно поїсти, насолодитися атмосферою і остаточно закохатися в це місто. Читайте топ-5 закладів Львова.

Де: вул. Лесі Українки, 29

Сам факт приїзду до Львова вже гідний того, аби відзначити його шампанським на літній терасі посеред старовинної затишної вулички. «Шампанерія Х&Х» – єдиний за своєю концепцією заклад з акцентом на те, що люди люблять найбільше – хот-доги, хачапурі та, звичайно ж, шампанське. Зауважимо, що хот-доги тут не такі, як усі ми звикли, а з незвичайними інгредієнтами та зручною для вживання подачею. Радимо спробувати наш улюблений – з кров’янкою та грушею.

Шампанського в закладі близько 25 видів, є як українське, так і італійське, французьке, грузинське і багато інших. Також радимо спробувати Aperol Spritz, кажуть, що кращого у Львові ви не знайдете.

Де: вул. Братів Рогатинців, 49

Заклад також відомий серед гостей Львова як «Мисько Пструг». Тут випікають смачний та неймовірно м’який хліб. Проходячи повз кнайпу, можна просто заскочити туди, взяти багет і гуляти із ним містом, наминаючи на ходу. А ввечері повернутися сюди, аби влаштуватися на затишному літньому майданчику або у старовинному залі, замовити графин вина та пструг – карпатську форель, запечену в печі. Або канапки з теплого хліба з різними мазанками: козячим сиром і грушею, пармською шинкою, фореллю, паштетом, лососем чи баклажаном.

Де: вул. Друкарська, 6А

Куточок Франції у Львові, де буквально все створює відчуття, що ви у Провансі. Тут і запаморочливий аромат круасанів і свіжоспечених багетів, і французька музика 20 століття, і лаванда, і звичайно ж, фішка закладу – равлики ескарго. Їх тут подають під 12 різними соусами на вибір: вершковим з білими грибами, винним з пармезаном, анчоусним маслом з каперсами і спеціями, з овочів, вина і на основі курячого консоме, з сиром дор-блю і багатьма іншими. Зупинитися на чомусь одному ну дуже складно. З основних страв радимо вам спробувати равіолі під соусом Veloute або «Бланкет» – філе кролика та равлика з овочами, вином і прянощами.

На додаток до вишуканих страв у «Tante Sophie» великий вибір вин з різних регіонів Франції та з усього світу.

Де: проїзд Крива Липа, 8

«Кулінарна студія Крива Липа» розташована в одному з найзатишніших місць у Львові – проїзді Крива Липа, на честь якого і названо ресторан. Тут незвичайний інтер’єр з акцентом на дерево і безліч різних штучок на стінах, які можна розглядати, чекаючи, поки принесуть ваше замовлення.

Незважаючи на специфічні назви страв у меню – «Дохрюкалась», «Сапогетті», «ЛосьТрест» тощо, – до приготування і подачі тут підходять дуже серйозно. Наприклад, тут можна спробувати філе лосося в зеленому чаї з імбирним карпачо або філе райдужної форелі під соусом з молюсків.

Більше на тему: Наливки Львова: що та де куштувати

Де: вул. М. Коперника, 1

Отже, ви смачно поїли, випили вина і душа вимагає десерту. Вибрати у Львові один заклад з солодощами – завдання ну дуже складне, але ми все ж радимо вам зазирнути в «Кондитерську Аптеку». У 1828 році тут була аптека «Під золотою зіркою», і саме в ній Іоанн Зех та Ігнатій Лукасевич винайшли гасову лампу. На жаль, під час війни аптеку зруйнували. Відновила його львівська родина Іонових, і тепер тут торгують солодощами.

Пробувати радимо вам все підряд, всі десерти не лише гарні, а й дуже смачні. Також зазирніть сюди на сніданок, випити кави і поласувати смачним омлетом або салатом та закусити тістечком.

Більше на тему: Куди піти в Одесі? Топ-8 ресторанів міста

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.