Рецепт млинців з апельсиновою карамеллю на Масляну 2021
11.03.2021
Ідеальний рецепт млинців на Масляну 2021 шукають усі господині. Кожна хоче здивувати своїх рідних тонкими та смачними кулінарними шедеврами. Своїм улюбленим рецептом млинців з апельсиновою карамеллю поділилася суддя «МастерШеф»-9 Єлизавета Глінська.
Інгредієнти для тіста:
- борошно — 130 г
- цукор — 20 г
- молоко — 300 мл
- яйця — 3 шт.
- цедра 1 апельсина
- «горіхове» масло — 60 г
- апельсиновий лікер (за бажанням) — 50 мл
- сіль — дрібка
Інгредієнти для апельсинової карамелі:
- цукор — 40 г
- вершкове масло — 20 г
- апельсиновий лікер або чорний ром (за бажанням) — 20 мл
- філе, сік і бланшована цедра 2 апельсинів
Приготування «горіхового» масла:
Прогріваємо вершкове масло в сотейнику на середньому вогні до утворення коричневого осаду. З’явиться характерний запах фундука.
Приготування млинців:
- Змішайте яйця з цукром і додайте апельсиновий лікер.
- Засипте борошно, сіль і цедру апельсина. Перемішайте все вінчиком, щоб не було грудочок.
- Введіть усі рідкі інгредієнти: гаряче молоко і тепле «горіхове» масло.
- Смажимо млинці на сковороді.
- Скручуємо млинці в трубочки і нарізаємо смужками завширшки 2—3 см.
Більше на тему: Рецепти млинців на Масляну: як просто приготувати млинці, розповіла Надія Матвєєва
Приготування апельсинової карамелі:
- З апельсина знімаємо цедру.
- Вирізаємо філе апельсинів.
- На сковороду насипаємо цукор і чекаємо появи аромату карамелі з легкою гіркуватістю. Перемішувати цукор не потрібно.
- Потім додаємо вершкове масло, злегка нахиляємо сковороду, щоб допомогти маслу розтопити карамель.
- Додаємо апельсиновий лікер і чекаємо ще кілька секунд до випаровування спирту.
- Додаємо апельсиновий сік, філе і бланшовану цедру.
- Випаровуємо на повільному вогні до стану густого сиропу.
Смачного!
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