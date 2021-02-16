Зима ― час білого снігу, морозу і, звичайно ж, святкового настрою. Та не завжди нам вдається зберегти відмінний настрій і бадьорість, якщо враховувати холод за вікном і часом сірі пейзажі. У такому разі не варто забувати про важливі дрібниці, здатні підняти настрій кожній справжній леді, а саме ― купівлю нових речей і модний зимовий манікюр. Дивіться найкращі варіанти модного зимового манікюру 2021 у нашому матеріалі.

У 2021 році актуальними напрямами в манікюрі будуть природність і простота, але водночас повертається мода на гострі нігтики. Як бачимо, тренди вельми неоднозначні. Тому якому манікюру віддати перевагу взимку 2020―2021 року в кожному окремому випадку, вирішувати тільки вам.

Трендовим зимою 2020―2021 року буде манікюр з однотонним покриттям, особливо бежеві та кремові палітри лаків додадуть лаконічності гострим нігтикам.

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Мармуровий дизайн

Природні малюнки, що ми зустрічаємо на каменях, легко перейшли в дизайн нігтів. Холодні мармурові візерунки на світлому тлі стильно доповнять модний зимовий манікюр. Вибирайте білий або ж тілесний мармуровий манікюр на зиму, прикрашаючи ним кілька пальчиків. Зимовий дизайн з мармуром варто робити на довгі нігті.

В’язані мотиви

Незвичайні і водночас нехитрі візерунки з в’язкою на нігтях заполонили серця чарівних дам у холодну пору року. Такий «светр» додасть жаданих теплоти і затишку в зимові сети. Ви зможете споглядати не тільки спокійні в’язані візерунки, але також і насичені, яскраві, а часом і різнокольорові. Виберіть для себе відповідний манікюр «светр», що вам сподобався, і ви неодмінно будете в тренді цієї зими!

Інкрустація стразами

Блиск стразів нагадує відблиски зимових візерунків і сніжинок, він рясно прикрасить модні зимові нігті. Повністю покриті камінчиками нігтики, малюнки-сніжинки, лунки зі стразами, а також стрази як доповнення малюнків порадують шанувальниць розкішного зимового дизайну нігтів. Лаконічний зимовий манікюр у красивому глибокому відтінку стане цієї зими ще привабливішим, якщо ви доповните його кількома стразами.

Матовий манікюр

Модні нігті з матовим покриттям давно не новинка, але саме взимку насичені тони лаків з приглушеним матовим оформленням будуть мегапривабливі. Важливо пам’ятати, що матовий манікюр на зиму 2020―2021 вимагає дуже рівної поверхні нігтика. Матовим можна створити дизайни на зиму з «колор блок», зимові нігті з фольгою і матовим лаком, матові малюнки ― графіка і розпис також прекрасні. Саме матовість дає змогу зробити дуже яскраві тони більш доречними для зимового манікюру.

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