Реаліті «Холостяк-10» наближається до завершення, але після фінального пост-шоу романтичні вечори п’ятниці на СТБ не закінчуються. Вже 5 червня о 19:00 стартує третій сезон проєкту «Наречена для тата», в якому побудувати стосунки спробують відразу 8 завидних холостяків!

Третій сезон романтичного реаліті «Наречена для тата» особливий, в першу чергу, рекордною кількістю героїв – зустріти кохання у проєкті сподіваються 8 самотніх татусів із різних куточків України: Чернігова, Кривого Рогу, Харкова, Києва.

«Цього року у нас дуже цікаві тати – наприклад, чемпіон світу з пауерліфтингу, хіромант, багатодітний батько, дауншифтер-винахідник веломобілів, банківський працівник, боксер і навіть мільйонер… Одного з татусів нам на проєкт запропонувала його екс-дружина, тому що дуже хотіла допомогти йому знайти наречену. Проте, був і такий випадок, коли колишня робила все, аби завадити новим стосункам нашого героя, – розповідає директорка творчої студії СТБ, що створює романтичні реаліті «Холостяк» і «Наречена для тата» Анна Калина. – Досвід попередніх двох сезонів, у кожному з яких зійшлися пари – Таня і Юра Шпильки з першого стали сім’єю, і Гриша з Вітою з другого сезону вже заручені – дуже додає нам азарту і впевненості у цьому проєкті. Трохи розкрию карти, у третьому сезоні ми теж дуже чекаємо на хепі-енд. І особисто для мене, цей сезон – найцікавіший!».

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Окрім того, вперше за всі сезони побачення героїв пройдуть не тільки в Україні, а й за її межами!

«Наречена для тата» – це перша адаптація популярного в Америці шоу «Single Dad Seeking» компанії Discovery Media Ventures, яка допомагає самотнім татусям знайти нове кохання і маму для своїх дітей, а жінкам, які зневірилися, зустріти другу половинку, нарешті створити довгоочікувану сім’ю.

Серед героїв, які подали заявки, досвідчені психологи за допомогою спеціальної програми сумісності, підбирають пари, враховуючи уявлення чоловіків і жінок про ідеальну другу половинку. За правилами проєкту, героїні живуть 1 місяць у будинку чоловіків та їх дітей. Весь цей час вони разом займаються побутом, приділяють час дітям, влаштовують побачення, придивляються один до одного і намагаються побудувати стосунки, щоб зрештою прийняти рішення – варто їм залишатися разом чи ні.

Реаліті «Наречена для тата» вперше стартувало на СТБ у 2018 році. За підсумками першого сезону склалася пара – Юрій Шпилька і Тетяна Сириця. До проєкту чоловік сам виховував 8-річного сина Юрчика. Менше, ніж через рік, пара зіграла весілля, і сьогодні Юра і Таня вже мають спільну дитину – Артурчика. Після другого сезону проєкту залишилися разом батько двох дочок Григорій Липовецький з Ізраїлю та Віта Гончаренко.

Дивіться третій сезон романтичного реаліті «Наречена для тата» щоп’ятниці з 5 червня о 19:00 на СТБ.

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