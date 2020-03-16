Навесні 2020 року на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового психологічного сімейного реаліті «Супермама». Про те, як проходили зйомки проєкту, чому складно знімати дітей і що потрібно зробити, щоб стати супермамою, розповіла керівник проєкту Марія Бєлая. Детальніше читайте в матеріалі.

Проєкт «Супермама» ‒ абсолютно новий формат, аналогів якому немає на українському телебаченні. Як з’явилася ідея створити подібне реаліті?

Ідея створити подібний проєкт з’явилася у Наталії Франчук (Директорка департаменту управління виробництвом телеканалу СТБ) та Людмили Семчук (Керуюча директорка телеканалу СТБ). Адже тема виховання дітей ‒ актуальна завжди. І, на жаль, на українському телебаченні про це мало говорять. Але при цьому в нашій країні існує дуже багато тренінгів про те, як виховувати дітей. Ми вважаємо, що про материнство потрібно багато говорити, а ще краще ‒ знімати.

Цей проєкт ‒ адаптація. Чим він відрізняється від першоджерела?

Спочатку цей проєкт придумали у Франції. Але після виходу реаліті з’явилося дуже багато адаптацій. Самі французи вважають, що краще за всіх передати головну мету проєкту вдалося російській версії. Що до українського формату, то наша версія структурно буде схожа на російське реаліті «Супермамочки». Однак із точки зору глибини і того, як розкриті герої, українська версія мені подобається більше. Наші люди ‒ відверті, вони готові поділитися з телеглядачами своїми таємницями.

Значить, є надія на те, що після прем’єри проєкту французи будуть ставити за приклад український формат?

Так, дуже би хотілося… (Посміхається. ‒ Прим. ред.)

Як проходили кастинги учасниць? За якими критеріями ви їх обирали?

Кастинг проходить і зараз. Спочатку ми берем інтерв’ю у всіх бажаючих взяти участь у проєкті. Після цього ми роздумуємо, наскільки героїня підходить нам. Чи зможе вона щось розповісти глядачам, чи поділиться досвідом материнства. У героїні повинна бути чітка позиція щодо виховання дітей. Наприклад, мама, яка цілком присвятила себе сім’ї, або кар’єристка, або та мама, яка годує грудьми до трьох років. Але, найголовніше, ‒ ми повинні розуміти, що героїня нас не обманює. Дуже важлива щирість, адже глядач відразу відчуває брехню.

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Чи виникали під час зйомок у вас труднощі?

Дуже непросто знімати дітей. Вони погано піддаються розкладу. Постійно хтось хворіє. Через це нам часто доводилося вносити зміни у графік зйомок. У когось була застуда, у когось ‒ краснуха. Був випадок, коли діти однієї з героїнь ‒ трійнята ‒ принесли з садочка вошей. І це напередодні зйомок! Тому це було для нас випробуванням, адже заразитися педикульозом могли не тільки наші журналісти, а й діти інших батьків.

Ви довго обирали ведучого для проєкту? Чи Дмитра Карпачова затвердили одразу?

Ні, кастингу не було. Ми з самого початку знали, що проєкт «Супермама» просто створений для Дмитра Карпачова. Поки в нашій країні немає людей, які могли би зайняти його місце. Він справжній професіонал і користується величезним авторитетом у всіх українців.

Хто така «супермама» у вашому розумінні?

Ой, ви знаєте, я думаю, стати супермамою ‒ дуже складно. Адже навіть у найідеальнішої мами є дуже багато проблем. У кожної ‒ свій біль, свої страхи… Мені здається, проблема сучасних мам у тому, що вони хочуть здаватися кращими, ніж є насправді.

Чому може навчити цей проєкт телеглядачів? Яка місія реаліті?

У кожному випуску ми піднімаємо дуже важливі проблеми виховання. Як не розбалувати дитину? Як навчити підлітка розпоряджатися грошима? Як вгамувати дитячі істерики? Коли дитина повинна спати окремо від батьків? Як правильно пояснити дітям, що батьки розлучаються? Що робити, якщо дитина знайшла у батьків вібратор? На всі ці запитання глядач отримає відповіді. До того ж усі ці ситуації прокоментує Дмитро Карпачов.

Діти якого віку брали участь у проєкті?

Найстаршій дитині було 23 роки. І хоча це вже доросла людина, для нашої героїні він ‒ дитина. А найменшому було близько місяця.

Чому глядачі повинні дивитися реаліті «Супермама»?

Тема дітей і батьківства ‒ дуже глибока. Цей проєкт буде цікавий не тільки тим, у кого є діти, а всім жінкам. І не тільки жінкам! Це затягує, як серіал. Складається відчуття, що ти дивишся «Відчайдушних домогосподарок»! Дуже цікаво спостерігати за героїнями: які вони мами, як вони будують кар’єру, як живуть, як складаються стосунки з чоловіками. Це проєкт про життя, про сім’ю, про все те, що нас хвилює і що важливо для кожного. До того ж у проєкті буде дуже багато корисних лайфхаків не тільки стосовно виховання дітей, а й з якихось побутових питань. Одним словом, це реаліті про життя. І про кожного з нас.

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