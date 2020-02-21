Гороскоп на лютий 2020 року розповість вам, як найкраще провести останній місяць зими. Куди необхідно направити свою енергію, а яких обставин краще уникати? Щоб лютий 2020 року запам’ятався вам тільки позитивними моментами, читайте гороскоп від двічі переможеця «Битви екстрасенсів» в Україні та постійного експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова.

Гороскоп на лютий 2020 – Овни

Зірки радять не рубати з плеча, і ретельніше обдумувати свої рішення. Спонтанні вчинки можуть призвести до помилок, про які ви будете шкодувати. У сфері сімейних стосунків краще утриматися від критики на адресу рідних людей – є ймовірність затяжних конфліктів.

Гороскоп на лютий 2020 – Тельці

Лютий обіцяє Тельцям нові перспективи в професійній сфері діяльності. Є ймовірність нових цікавих проєктів і вигідних пропозицій. Не пропустіть свій шанс досягти успіху. В кінці місяця зірки радять більше уваги приділяти здоров’ю – можливі загострення хронічних захворювань.

Гороскоп на лютий 2020 – Близнюки

У цей період багатьом Близнюкам захочеться кардинальних змін. У зв’язку з чим, представники знака задумаються про нову роботу або навіть зміну місця проживання. Але зірки радять не поспішати з цими рішеннями. А щоб збити оскому рутини, спробуйте трохи поміняти режим дня, займіться спортом або знайдіть нове цікаве хобі.

Гороскоп на лютий 2020 – Раки

Початок лютого обіцяє Ракам прибуток. Є велика ймовірність додаткових доходів або повернення боргів, про які ви навіть забули. Але ось в в спілкуванні з колегами варто бути обережнішими. Не довіряйте свої секрети неперевіреними людям – їх можуть використовувати проти вас.

Гороскоп на лютий 2020 – Леви

У цьому місяці зірки обіцяють Левам приємні поїздки та подорожі, в яких можливі перспективні знайомства. Не пропустіть таку можливість – у вас є всі шанси зустріти людину, яка допоможе вам змінити життя на краще.

Гороскоп на лютий 2020 – Діви

Лютий для Дів – прекрасна пора, щоб зайнятися своїм саморозвитком. У вас для цього вистачить і часу і сил. У сфері сімейних стосунків є ризик конфліктів із близькими. Щоб їх уникнути, намагайтеся більше часу приділяти родичам – їм дуже потрібна увага.

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Гороскоп на лютий 2020 – Терези

Цей місяць для Терезів – час кардинальних змін. Представникам знака підвернеться чимало шансів змінити життя на краще й досягти нових висот. Головне при цьому – не втратити ці можливості через лінь або нерішучості. А тому будьте сміливішими, і не бійтеся говорити «так» чомусь новому у своєму житті.

Гороскоп на лютий 2020 – Скорпіони

Невпевненість у собі й тяга до самокопання може стати головною перешкодою Скорпіонів на шляху до успіху. Порада зірок – частіше хвалити себе, нехай навіть за дрібні досягнення. Саме від того, як ви сприймаєте себе, буде залежати те, як швидко ви прийдете до поставлених цілей.

Гороскоп на лютий 2020 – Стрільці

У цей період розташування небесних тіл обіцяє Стрільцям успіх у справах. Навіть ті починання, в яких довго не було просувань через перешкод на вашому шляху, в лютому підуть, як по-маслу. В кінці місяця неприємною ложкою дьогтю можуть стати простудні захворювання. А тому намагайтеся берегти себе й одягайтеся тепліше.

Гороскоп на лютий 2020 – Козероги

Лютий для Козерогів – прекрасна пора, щоб позбутися від баласту в їх житті. Оголосити війну шкідливим звичкам, взятися за своє здоров’я та припинити спілкування з людьми, які вселяють у вас невпевненість у собі – все це зараз у ваших силах. Головне – зробити перший крок.

Гороскоп на лютий 2020 – Водолії

У цьому місяці Водоліям варто економніше розпоряджатися грошима – є велика ймовірність непередбачених витрат. Кінець лютого – вдалий час для нових починань. На вашому шляху зустрінуться потрібні люди, які тим чи іншим чином сприятимуть вашому успіху.

Гороскоп на лютий 2020 – Риби

Зірки радять бути наполегливішими і не відступати перед труднощами. Є всі шанси, що ви відмовитеся від своїх намірів всього за крок від успіху. Кінець лютого порадує Риб фінансовим прибутком – прекрасний привід влаштувати собі шопінг і прикупити річ, про яку давно мріяли.

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