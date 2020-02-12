Другий сезон «МастерШеф. Професіонали» готує безліч сюрпризів для глядачів. Ми побачимо абсолютно новий рівень складності завдань, справжню кулінарну пристрасть та істинний професіоналізм. Випробувати свої сили прийшов чи не найяскравіший учасник та легенда 3 сезону шоу «МастерШеф» – Анатолій Цуперяк. Докладніше читайте в матеріалі.

На телеканалі СТБ 29 лютого відбудеться прем’єра «МастерШеф. Професіонали»-2. Вже у 1 випуску ми побачимо страви найвищого рівня. Шефи приймуть кулінарний виклик і почнуть боротьбу за першість.

Випробувати свою долю і професійний рівень прийшов не просто учасник третього сезону «МастерШеф», а справжня його легенда – експресивний Анатолій Цуперяк. Як змінилося життя кулінара та чому він вирішив повернутися? Чи не завадять йому колишня конкуренція і сварки з Ольгою Мартиновською? І чи зможе Анатолій все ж довести Володимиру Ярославському свій професіоналізм та отримати заповітний фартух? Так багато запитань… Але вже зовсім скоро ми дізнаємося на них відповіді.

Video: Повернення легенди: Анатолій Цуперяк прийшов на «МастерШеф. Професіонали»-2 На Мастер Шеф Професіонали 2 випробувати свої сили прийшов, мабуть, найяскравіший учасник і легенда 3 сезону шоу - Анатолій Цуперяк. Подробиці читайте в матеріалі

Які ще сюрпризи нам приготував 1 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2? Дізнаємося вже 29 лютого о 19:00 на телеканалі СТБ.

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