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Гороскоп на лютий 2020 від Хаяла Алекперова

04.02.2020

Гороскоп на лютий 2020 року розповість вам, як найкраще провести останній місяць зими. Куди необхідно направити свою енергію, а яких обставин краще уникати? Щоб лютий 2020 року запам’ятався вам тільки позитивними моментами, читайте гороскоп від двічі переможеця «Битви екстрасенсів» в Україні та постійного експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаяла Алекперова. 

гороскоп 2020

Гороскоп на лютий 2020 – Овни

Зірки радять не рубати з плеча, і ретельніше обдумувати свої рішення. Спонтанні вчинки можуть призвести до помилок, про які ви будете шкодувати. У сфері сімейних стосунків краще утриматися від критики на адресу рідних людей є ймовірність затяжних конфліктів.

Гороскоп на лютий 2020 – Тельці

Лютий обіцяє Тельцям нові перспективи в професійній сфері діяльності. Є ймовірність нових цікавих проєктів і вигідних пропозицій. Не пропустіть свій шанс досягти успіху. В кінці місяця зірки радять більше уваги приділяти здоров’ю можливі загострення хронічних захворювань.

Гороскоп на лютий 2020 – Близнюки

У цей період багатьом Близнюкам захочеться кардинальних змін. У зв’язку з чим, представники знака задумаються про нову роботу або навіть зміну місця проживання. Але зірки радять не поспішати з цими рішеннями. А щоб збити оскому рутини, спробуйте трохи поміняти режим дня, займіться спортом або знайдіть нове цікаве хобі.

Гороскоп на лютий 2020 – Раки

Початок лютого обіцяє Ракам прибуток. Є велика ймовірність додаткових доходів або повернення боргів, про які ви навіть забули. Але ось в в спілкуванні з колегами варто бути обережнішими. Не довіряйте свої секрети неперевіреними людям їх можуть використовувати проти вас.

Гороскоп на лютий 2020 – Леви

У цьому місяці зірки обіцяють Левам приємні поїздки та подорожі, в яких можливі перспективні знайомства. Не пропустіть таку можливість у вас є всі шанси зустріти людину, яка допоможе вам змінити життя на краще.

Гороскоп на лютий 2020 – Діви

Лютий для Дів прекрасна пора, щоб зайнятися своїм саморозвитком. У вас для цього вистачить і часу і сил. У сфері сімейних стосунків є ризик конфліктів із близькими. Щоб їх уникнути, намагайтеся більше часу приділяти родичам їм дуже потрібна увага.

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Гороскоп на лютий 2020 – Терези

Цей місяць для Терезів час кардинальних змін. Представникам знака підвернеться чимало шансів змінити життя на краще й досягти нових висот. Головне при цьому не втратити ці можливості через лінь або нерішучості. А тому будьте сміливішими, і не бійтеся говорити «так» чомусь новому у своєму житті.

Гороскоп на лютий 2020 – Скорпіони

Невпевненість у собі й тяга до самокопання може стати головною перешкодою Скорпіонів на шляху до успіху. Порада зірок частіше хвалити себе, нехай навіть за дрібні досягнення. Саме від того, як ви сприймаєте себе, буде залежати те, як швидко ви прийдете до поставлених цілей.

Гороскоп на лютий 2020 – Стрільці

У цей період розташування небесних тіл обіцяє Стрільцям успіх у справах. Навіть ті починання, в яких довго не було просувань через перешкод на вашому шляху, в лютому підуть, як по-маслу. В кінці місяця неприємною ложкою дьогтю можуть стати простудні захворювання. А тому намагайтеся берегти себе й одягайтеся тепліше.

Гороскоп на лютий 2020 – Козероги

Лютий для Козерогів прекрасна пора, щоб позбутися від баласту в їх житті. Оголосити війну шкідливим звичкам, взятися за своє здоров’я та припинити спілкування з людьми, які вселяють у вас невпевненість у собі все це зараз у ваших силах. Головне зробити перший крок.

Гороскоп на лютий 2020 – Водолії

У цьому місяці Водоліям варто економніше розпоряджатися грошима є велика ймовірність непередбачених витрат. Кінець лютого вдалий час для нових починань. На вашому шляху зустрінуться потрібні люди, які тим чи іншим чином сприятимуть вашому успіху.

 Гороскоп на лютий 2020 – Риби

Зірки радять бути наполегливішими і не відступати перед труднощами. Є всі шанси, що ви відмовитеся від своїх намірів всього за крок від успіху. Кінець лютого порадує Риб фінансовим прибутком прекрасний привід влаштувати собі шопінг і прикупити річ, про яку давно мріяли.

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