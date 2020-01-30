Власницям довгого волосся часто важко вибрати стрижку на свою шевелюру. Як правило, не дуже досвідчений майстер без ваших вказівок може зробити з довгого запаморочливого волосся – жорсткий боб або не бажане каре. Але які стрижки в 2020 році будуть найактуальнішими? Підбірка головних тенденцій року допоможе вирішити, на які модні стрижки на довге волосся 2020 звернути увагу, щоб бути в тренді.

Якщо ви хочете точно знати, що в моді, а про які стрижки на довге волосся слід на якийсь час забути, – дивіться нашу фотопідбірку!

Стрижка Шеггі

У 2020 році в моду повертається гарна жіноча стрижка Шеггі. Це – ретро-стрижка з 70-х і 80-х, яка була дуже популярна, а тепер теж буде панувати в 2020 році. Але Шеггі в 2020 виглядає трохи інакше, ніж те, що було в 80-х. Зараз вона – ще більш багатошарова і текстурна. При цьому стрижка Шеггі 2020 року – як і раніше легка, кудлата, і існує в двох варіантах – Шеггі на коротке волосся і стрижка Шеггі на довге волосся. Цікаво, що стрижка Шеггі підходить для майже будь-якої форми лиця.

Стрижка Рейчел

Дженніфер Еністон крім крутої акторської гри в однойменному серіалі подарувала світові ще одну любов – культову жіночу стрижку Рейчел! У 2020 році ця стрижка на довге волосся шокує багатьох. Адже в трендах 2020 року – важкі шари, пасма і мінімальна укладка. Цікаво, що стрижку Рейчел створив стиліст Еністон. В один прекрасний день він хотів поекспериментувати з зачіскою актриси, і замість ножиць використовував звичайну бритву. Так і вийшов незабутній ефект рваних пасм!

Маленькі чубчики

Милий чубчик, який виглядає дуже по-дитячому і навіть по-французьки, – це справжній прорив 2020 года! Цей чубчик може бути коротким або довгим – все залежить від вашої форми обличчя. Такий чубчик додає образу шарму і невимушеності.

Довгий чубчик

Чубчик на весь лоб – модна тенденція в 2020 році. При цьому вкрай важливо, щоб перукар зміг підібрати таку форму довгого чубчика, яка буде ідеально і гармонійно підходити до вашого лиця і образу в цілому.

Чубчик-шторка

Якщо вас влаштовує довгий чубчик, але дратує волосся на очах – можете не переживати. В цьому році в моду прийшов крутий чубчик-штори з 70-х. Чубчик-шторка – гарне рішення для власниць великого чола. Також відмінною перевагою чубчика-шторки є те, що йому не потрібен тривалий догляд, він дуже швидко укладається вирівнювачем. Такий чубок досить легко перевести в загальну довжину волосся і таким чином взагалі позбутися від чубчика.

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