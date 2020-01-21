Суддя вокального шоу «Х-фактор» Настя Каменських відпочиває в Мексиці. У нашому матеріалі дивіться фотодобірку найспокусливіших образів запальної співачки NK в купальниках. І нехай літо до вас стане ближче!

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Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

А який образ вам сподобався найбільше?

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