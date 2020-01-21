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Настя Каменських: найкращі образи в купальниках (фотодобірка)

21.01.2020

Суддя вокального шоу «Х-фактор» Настя Каменських відпочиває в Мексиці. У нашому матеріалі дивіться фотодобірку найспокусливіших образів запальної співачки NK в купальниках. І нехай літо до вас стане ближче!

Більше на тему: Настя Каменських: найкращі пісні судді «Х-фактор»-10

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