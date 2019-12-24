Гороскоп на грудень 2019 року розповість вам, як найкраще провести цей місяць. Куди необхідно направити свою енергію, а яких обставин краще уникати? Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов радить, як вчинити кожному зі знаків зодіаку. Щоб грудень запам’ятався виключно позитивними моментами – читайте матеріал.

Гороскоп на грудень 2019 – Овни

У грудні зірки обіцяють Овнам удачу в їхніх починаннях. А тому намагайтеся не лінуватися, інакше можете втратити надані вам шанси. В кінці місяця ваш фінансовий добробут помітно покращиться – можливе повернення старих боргів або неочікуваний прибуток.

Гороскоп на грудень 2019 – Тельці

У цей період у стосунках сімейних Тельців може виникнути чимало запитань, вирішення яких давно відкладалося «на потім». Зірки радять обговорити з рідними всі моменти. Зараз ви легко зможете прийти до спільного знаменника, і вирішити всі непорозуміння.

Гороскоп на грудень 2019 – Близнюки

У цьому місяці у Близнюків можливі труднощі на роботі. Зірки радять уважніше підходити до вирішення рутинних питань. Оскільки є велика ймовірність припуститися помилки саме у тій справі, яка здається вам незначною дрібницею.

Гороскоп на грудень 2019 – Раки

У цей період більшість Раків зможуть відкрити у собі нові таланти, тим самим помітно підвищать самооцінку. А тому не бійтеся ризикувати, сміливо беріться за незвичні заняття – ви зможете досягти успіху. У кінці місяця намагайтеся триматися подалі від пліток та чуток, щоб не нашкодити своїй репутації.

Гороскоп на грудень 2019 – Леви

На початку грудня Левам варто приділити особливу увагу своєму здоров’ю – можливі проблеми з травною системою. Від гастрономічних експериментів і строгих дієт краще відмовитися. У професійній сфері зірки обіцяють кар’єрне зростання – головне при цьому частіше проявляти ініціативу.

Гороскоп на грудень 2019 – Діви

На початку місяця Діви ризикують бути обдуреним або потрапити під чужий вплив. Зірки радять уникати сумнівних угод з малознайомими людьми і частіше радитися з близькими. Кінець грудня – вдалий час для вирішення фінансових питань. У вас є всі шанси повернути борги і кредити, а також поліпшити свій добробут.

Гороскоп на грудень 2019 – Терези

У грудні Терезам варто більше уваги приділяти своїй сім’ї. Особливо проблемними можуть виявитися стосунки представників знаку з дітьми. Не виключено, що вам доведеться проявити суворість та витримку. Але головне – не перестаратися! Пам’ятайте, що найкращий метод виховання – ваш позитивний приклад.

Гороскоп на грудень 2019 – Скорпіони

У грудні Скорпіонам доведеться приймати важливі рішення. У зв’язку з чим зірки радять представникам знака більш вдумливо сприймати ті події, що відбуваються навколо. Не забувайте, що ваша інтуїція – чудовий порадник. А тому частіше прислухайтеся до свого шостого чуття.

Гороскоп на грудень 2019 – Стрільці

Втома і дратівливість представників знака у цьому місяці можуть стати причиною серйозних конфліктів з близькими. А тому відпочинок вам просто необхідний. Напередодні Нового року зірки також радять звернути особливу увагу на своє здоров’я. І зокрема – на раціон. Оскільки ваша травна система буде дуже вразливою.

Гороскоп на грудень 2019 – Козероги

У цей період у Козерогів можливі конфлікти в стосунках з близькими. Щоб зберегти гармонію у стосунках постарайтеся вміло розподіляти свій час між виконанням трудових обов’язків і турботою про любих серцю людей. Кінець місяці порадує представників знака теплими зустрічами зі старими друзями.

Гороскоп на грудень 2019 – Водолії

Зірки обіцяють Водоліям важливі зустрічі. Можливо, на вашому шляху зустрінуться люди, з якими у подальшому у вас складуться перспективні ділові стосунки. Щодо особистого життя, то тут зірки обіцяють романтику як сімейним, так і самотнім представникам знака.

Гороскоп на грудень 2019 – Риби

У цей період вашим близьким особливо буде потрібна ваша допомога. А тому постарайтеся бути поруч у потрібний момент, щоб підставити своє плече. У кінці місяця будьте уважнішими у побуті. Необережне ставлення до техніки або поспіх може призвести до травмування.

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