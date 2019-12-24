Гороскоп на 25 грудня 2019 року допоможе не помилитися під час прийняття важливих рішень. Хто повинен проявити все своє терпіння, а кому варто приготуватися до випробувань? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Не зовсім вдалий день, можливі негативні емоції та неприємні звістки. І якщо проблеми вирішити вам вдасться швидко, то підняти настрій навряд чи вийде.

Телець

Вам щастить. Ви прекрасно справляєтеся з усіма завданнями. Однак, у критичних ситуаціях ви схильні до зайвої паніки та порожніх розмов. Припиніть!

Близнюки

Прислухайтеся частіше до своєї інтуїції. Тільки вона підкаже вам, яке прийняти рішення в складних ситуаціях. А так, просто чудовий день.

Рак

Складний день. На вас може навалитися дуже багато справ. Тож насолодитися святом навряд чи вдасться.

Лев

Абсолютно спокійний день. І хоча позитивних моментів буде не так вже й багато, не турбуйтеся. Адже негативу не буде зовсім. А це ‒ плюс.

Діва

Позитивний день, який принесе вам дуже багато сюрпризів. Можливо, вас запросять на вечерю. Тож нарядіться як слід.

Більше на тему: Гороскоп на грудень 2019 від Хаяла Алекперова

Терези

Несприятливий день. Можливі погані звістки, які похитнуть вашу впевненість у собі.

Скорпіон

День доведеться присвятити вирішенню величезної кількості дрібних проблем. А їх навалиться дуже багато. Тож до вечора ви дуже втомитеся.

Стрілець

Метушливий день. Ви неохоче починаєте виконувати нові завдання. Воно й не дивно, адже в думках ви вже давно відкоркували пляшку шампанського і хочете свята.

Козеріг

Сприятливий день. Ви з легкістю зможете втілити в реальність все задумане. Велика ймовірність отримати премію за старанну роботу.

Водолій

Ви хочете все й одразу. Однак так не буває. Спробуйте зрозуміти, що для досягнення мети потрібно багато працювати.

Риби

Трохи складний день. Потрібно багато чого встигнути. А сили закінчуються. Запасіться терпінням та починайте закачувати рукави: у вас багато справ.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ