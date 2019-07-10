Ектор Хіменес-Браво розповів про новий сезон «МастерШеф»-9

Уже зовсім скоро ми зможемо побачити 9 сезон улюбленого кулінарного шоу «МастерШеф». Якими будуть учасники? Який складається образ переможця «МастерШеф»-9? Як найдосвідченіший суддя справляється з емоційним вигоранням? Про це і не тільки дізнаєтеся у нашому ексклюзивному інтерв’ю з незмінним суддею «МастерШеф»-9 Ектором Хіменес-Браво.

Екторе, ви незмінний суддя з першого сезону проєкту «МастерШеф». Як ви справляєтеся з емоційним вигоранням на роботі?

Я вже не можу (сміється. — Прим. ред.)! Жартую! Як кожен свій робочий проєкт, я сприймаю «МастерШеф» дуже серйозно. І щодня, як будь-яка людина, я почуваюся дуже втомленим. Але намагаюся віддати 100% себе, свої знання і все, що я можу, кожному з учасників.

Як ви відновлюєте свої сили після зйомок і завантаженого графіку?

Порівняно нещодавно я для себе відкрив спортзал. Він допомагає мені наповнитися енергією на весь день. Я тренуюся чотири рази на тиждень. І я помітив, що після тренувань, навіть важких, відчуваю набагато більше енергії, ніж у дні відпочинку. Тому, втрачаючи енергію, я відновлюю свій запас сил саме у спортзалі. Це допомагає мені впоратися з усіма планами на день.

Якщо порівнювати учасників від першого сезону до дев’ятого, чи стали вони сильнішими?

Звичайно ж, рівень учасників виріс. Вони подивилися всі попередні сезони і вже знають, що у 9-му в нас будуть зовсім інші очікування. Наприклад, у першому сезоні приносили дуже багато банальних і простих страв, яких зараз ми взагалі не бачимо.

Опишіть «МастерШеф»-9 трьома словами.

Для мене «МастерШеф»-9 трьома словами — це дружба, взаєморозуміння і відданість своїй мрії. Усі учасники дуже гідні! До того ж у цьому сезоні немає гучних конфліктів, немає стільки ненормативної лексики, як минулі рази.

Чи є у вас свої фаворити?

За дев’ять років у мене ніколи не було ні улюбленців, ні фаворитів, тому що на «МастерШеф» може статися все, що завгодно. Кожна програма дуже різна і кожен конкурс тестує учасників у певних аспектах. Хтось, хто був дуже сильним і претендував на фінал, в останньому конкурсі може не впоратися і йому просто доведеться піти. Від сезону до сезону я міг дивитися на учасників і не бути до кінця впевненим у їхній перемозі. Я міг не бачити їх як переможців, але вони тим не менш перемагали. Тому дуже важливо на кожному випробуванні віддаватися повністю.

Яким повинен бути переможець «МастерШеф»-9?

Це повинен бути хтось, хто серйозно ставиться до кулінарії. Також переможець «МастерШеф»-9 повинен бути досить креативним, з великою харизмою, той, хто не боїться великого світу кулінарного мистецтва.

Як думаєте, переможцем якого сезону бути краще: першого чи останнього?

Багато хто вважає, що краще бути переможцем першого сезону. Але я бачу більше переваг у переможців останніх сезонів, вони сильніші.

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