Місячний календар садівника-городника на червень 2019 року підкаже вам, у який період найкраще зайнятися розсадою. Літо наближається, а значить, настав час спланувати роботу з ґрунтом та рослинами. Екстрасенс СТБ Ольга Калинова розповіла, які дні у червні 2019 року є найсприятливішими для висадки.

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Згідно з місячним календарем садівника-городника на червень 2019 року, перша половина місяця буде проходити під дією зростаючого Місяця. Це плодотворний період для розсади овочів. Починаючи з другої декади Місяць спадатиме. Тому цей час вважається найкращим для кореневого підживлення рослин.

Докладний місячний календар садівника-городника на червень 2019 року

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2—4 червня — час нового Місяця, який дуже пригнічує процес вегетації. Екстрасенс Ольга Калинова рекомендує відмовитись від будь-яких робіт, пов’язаних із пересаджуванням, прополюванням та садінням городини.

5—10 червня — рекомендована посадка селери, редиски, цибулинних; щеплення дерев та ягідних кущів. Також це сприятливий період для внесення добрив.

11—16 червня — не рекомендовано посіви та посадки. Слід підготувати ґрунт під посів та знищити шкідників.

17 червня — також один із днів спокою. Робота із землею у такий період є несприятливою та не принесе хороших результатів. Якщо потривожити землю у повний Місяць, то відплатою за це може бути неурожай.

18—20 червня — не рекомендовано садити й пересаджувати овочі, фруктові дерева, проводити посадки на насіння. Добре приживуться декоративні рослини, не призначені для плодоношення. Покос уповільнить ріст трав.

21—25 червня — рекомендована посадка квітів та кісточкових фруктових дерев. Це прекрасна пора для зрізання квітів, створення газонних орнаментів і догляду за кімнатними рослинами.

26—30 червня — посіви та посадки не рекомендовані. У цей період варто збирати зернові та коренеплоди. Також не забувайте косити, проводити обприскування й обкурювання, підстригати дерева і кущі.

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Екстрасенс Ольга Калинова запевняє, що червень — це сприятливий місяць для гарного врожаю. Саме тому слід дотримуватися певних правил садівника:

«Червень традиційно символізує активний ріст, розвиток та акумуляцію життєдайних сил землі. Слід не упустити важливі моменти. Ні для кого не секрет, що, дотримуючись підказок місячного календаря, можна убезпечити себе від неприємних сюрпризів. Адже люди на землі лише тимчасові гості, які мають слідувати правилам, надиктованим природою».

Також Ольга Калинова рекомендує у період місячного циклу додати трішки магії:

«Усім відоме основне правило роботи з природою: «Як ти ставишся до землі, так і земля віддасть тобі!». Тому розпочинати свою роботу треба з легкістю на душі та з любов‘ю. Коли починаємо працювати, треба попросити у землі допомоги та прочитати молитву».

Молитва для садівників від Ольги Калинової:

«Місяць силу дає, та сила на користь йде. Та сила і в корінь, і в цвіт. Наливайся плід. Буде плідний город. В радість і на користь Місяця ллється світ. Амінь».

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