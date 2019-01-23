Якщо в новому 2019 році орієнтуватися на місячні фази, плануючи свої побутові та фінансові справи, то можна домогтися гарних результатів. Тому один з найсильніших ясновидців країни, екстрасенс і астролог Хаял Алекперов підготував для нас календар вдалих днів для різних видів діяльності на 2019 рік.

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Кожна місячна фаза має свій енергетичний вплив. Щоб жити в гармонії із Всесвітом, наші предки намагалися підлаштувати своє життя під місячний календар. Вони вибирали найоптимальніший час для посіву врожаю, для укладення ділових угод і навіть для процедур, які стосуються особистої гігієни, таких як стрижка волосся, наприклад. Згодом місячний календар застарів, і тепер ми вимірюємо час за сонячним календарем. Але все-таки прихильність людства до місячних циклів незаперечна. І якщо орієнтуватися на місячні фази, плануючи свої побутові, фінансові справи, то можна домогтися гарних результатів.

Вдалі дні для початку нових справ у 2019 році

Це період, коли енергія Місяця збільшується. Це час прогресу, примноження і збільшення. До творчих людей в цей час часто приходить натхнення, багато хто відчуває прилив сил і енергії. Можна скористатися «допомогою» зростаючого Місяця і в інших сферах життя. Якщо ви вирішили накопичити грошей, то першу суму краще відкласти в період зростаючого Місяця, щоб ваш достаток теж зростав. Якщо ви хочете, щоб нігті та волосся швидко росли, потрібно їх стригти на зростаючий Місяць. Також, якщо худа людина хоче поправитися, потрібно перейти на відповідну систему харчування в період зростаючого Місяця.

У 2019 фаза зростаючого Місяця настане в такі періоди:

Січень: 06.01 – 20.01

Лютий: 06.02 – 18.02

Березень: 07.03 – 20.03

Квітень: 06.04 – 18.04

Травень: 06.05 – 18.05

Червень: 04.06 – 16.06

Липень: 03.07 – 16.07

Серпень: 02.08 – 14.08

Вересень: 01.09 – 13.09

Жовтень: 29.09 – 13.10

Листопад: 29.10 – 11.11

Грудень: 27.11 – 11.12, 27.12 – 31.12



Місячний календар для успіхів у роботі в 2019 році

Повний Місяць – час максимального накопичення Місяцем енергії, і це відповідно впливає на людину. Так люди, які страждають нервовими розладами, можуть відчувати занепокоєння. Страждати від безсоння будуть ті, хто не зміг себе в чомусь реалізувати, тобто нерозтрачена енергія буде заважати їм заснути.

Але можна скористатися періодом повного Місяця з користю. Наприклад, якщо добре зосередитися, ви можете добитися великих успіхів у роботі, у творчості. Ваш потенціал буде задіяний в розумові процеси н повну – можна братися за реалізацію нових планів, ідей.

У 2019 році повний Місяць буде в такі дні:

Січень: 21.01

Лютий: 19.02

Березень: 21.03

Квітень: 19.04

Травень: 19.05

Червень: 17.06

Липень: 17.07

Серпень: 15.08

Вересень: 14.09

Жовтень: 14.10

Листопад: 12.11

Грудень: 12.12

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Місячний календар для закінчення справ у 2019 році

Спадаючий Місяць – вдалий час для того, щоб закінчити розпочаті справи. Це період місячного циклу, коли відбувається енергетичне очищення. У цей час людині найкраще позбутися речей, які їй заважають у житті, – наприклад, відмовитися від шкідливих звичок або ж зайнятися генеральним прибиранням, прибрати з дому все зайве. Або ж поставити крапку в згасаючих стосунках. Також цей період прекрасно підходить для очищення організму. А тому результати дієти або правильного харчування не змусять себе чекати.

Фаза спадаючого Місяця в 2019 році настає:

Січень: 01.01 – 05.01

Лютий: 22.01 – 04.02, 20.02 – 05.03

Березень: 22.03 – 04.04

Квітень: 20.04 – 04.05

Травень: 20.05 – 02.06

Червень: 18.06 – 01.07

Липень: 18.07 – 31.07

Серпень: 16.08 – 19.08

Вересень: 15.09 – 27.09

Жовтень: 15.10 – 27.10

Листопад: 13.11 – 25.11

Грудень: 13.12 – 25.12

Місячний календар вдалих днів для духовного розвитку 2019

Молодик – дуже нестабільний період. У цей час не варто приймати серйозних рішень, вносити в своє життя кардинальні зміни. Підсумок ваших дій може виявитися несподіваним і, можливо, невдалим. Зате в цей період можна спокійно рухатися за течією, займатися своїм духовним розвитком.

У 2019 році Молодик буде в такі дні:

Січень: 06.01

Лютий: 05.02

Березень: 06.03

Квітень: 05.04

Травень: 05.05

Червень: 03.06

Липень: 02.07

Серпень: 01.08

Вересень: 28.09

Жовтень: 28.10

Листопад: 26.11

Грудень: 26.12

Озброївшись цими порадами, ви завжди будете знати, як краще вчинити в тій чи іншій ситуації. Початок своєї справи або просування кар’єрними сходами, любовні справи або духовний розвиток – все у ваших руках, якщо ви знаєте, коли потрібно починати діяти. Удачі вам в 2019 році!

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