Непомітно наближається середина літа: час тепла та активного сонця. Адже липень – це буйний цвіт трав, коли природа перебуває на піку своєї активності. Це збір перших плодів, лікарських трав, посадка розсади, пересадка багаторічних рослин. Це місяць, після якого біологічна активність та енергетичні сили землі поступово йдуть на спад. Екстрасенс СТБ Ольга Калинова розповіла, які дні у липні 2019 року є найсприятливішими для висадки.

Вже у серпні садоводи та городники літніми ранками помітять перший подих осені. Тому протягом 31 дня липня варто на максимум присвятити себе землі та отримати від неї найбільшу віддачу.

Ключовим словом липня є полив. Це найважливіший пункт робіт садоводів у найспекотніший місяць року і водночас досить складний для любителів городу, адже триває постійна боротьба з бур‘янами та шкідниками, які саме в цей період можуть нанести непоправну шкоду плодам. Що ж нам говорять сили природи, які підказки дає супутник землі, коли слід збирати трави, косити траву, щоб уповільнити її ріст, садити та пересаджувати рослини?

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Докладний місячний календар садівника-городника на липень 2019 року

Розпочнемо з днів, які в липні є найсприятливішими та «найспекотнішими» для городніх справ. У цьому місяці їх 9, а саме: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25. Ці дні є часом росту Місяця та його останньої чверті. В цей час можна сміливо займатися поливом, мульчуванням ґрунту, другою посадкою зелені, огірків, перцю, томатів, капусти, квасолі, баклажанів, кабачків. Саме мульчування, до прикладу, томатних грядок у сильну спеку може знизити температуру поверхні ґрунту, а це в комбінації з легким поливом убезпечить рослини від стерилізації пилку.

У час зростання Місяця найкраще висаджувати культури, у яких важлива сильна надземна частина рослини, а спадаючий Місяць є сприятливим для рослин з потужною кореневою системою. Цього року понаднормові дощі червня накоїли багато лиха та значно зменшили рівень урожайності, а також спричинили аномальний ріст трав. Саме тому, якщо ви заплануєте косіння трави на 4, 5, 6, 7 липня, то це значно уповільнить її ріст.

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Несприятливі дні для роботи із землею: 2, 5, 14, 17–20, 22–24, 27–29, 31. 2 та 17 липня це час молодика та повного місяця, тому в ці дні варто землю не турбувати. Що ж робити любителям саду та городу у несприятливий час? Точно не садити та не пересаджувати рослини. Можна займатись збором ранніх сортів картоплі, фруктів, ягід, коренеплодів, лікарських та ефіроолійних культур, знищенням шкідників, мульчуванням, підживленням квітів, обприскуванням та обкурюванням рослин, стрижкою кущів та дерев.

Всі інші дні є нейтральними та дозволяють проводити щоденний базовий догляд за садом та городом. Не забувайте про варення, адже сезон ягід та солодких городньо-садових ласощів проходить дуже швидко.

Земля в цьому місяці дає нам насправді набагато більше, ніж плоди та урожай. Липень є часом цілющої роси та періодом заготовки лікувальних трав. Тому, якщо ви хочете бути здоровими, то не полінуйтесь вставати раніше шостої години ранку разом зі сходом сонця і «купатися» в росі. Росянисті трави забирають негативні енергетичні потоки, нормалізують кровообіг, покращують роботу серцево-судинної системи та створюють гармонійний психологічний фон.

Поряд із росою не слід забувати про цілющі трави. Найкраще їх збирати 1, 5–8, 9, 13, 14, 22–24, 27–31 липня. Пам‘ятайте, що основне правило збору трав – це щира молитва і ваша чиста душа, тільки тоді ви відчуєте трави і дозволите їм здійснювати їхній чудодійний вплив. А у липні сили природи сприяють ще більшій магічній дії трав, адже у свято Івана Купала земля дає травам особливу силу. Збір варто починати на світанку і застосовувати таке замовляння:

Зриваю я, Раба Божа (ім‘я),

Від трави квіточки,

Від землі корені.

Для чого вони корисні, для того я їх і рву.

В ім‘я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Закінчуючи збір, подякуйте землі, лісу, полю і цілющій траві за допомогу і насолоджуйтеся літом.

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