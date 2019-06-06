У сучасному світі існує багато видів депіляції та епіляції: гоління, гелі та креми для депіляції, воскова депіляція, шугаринг, ензимна та лазерна епіляція. Детальніше про особливості кожного зі способів видалення небажаного волосся читайте в нашому матеріалі.

Більше на тему: Як зробити шугарінг в домашніх умовах

Для початку варто роз’яснити різницю між епіляцією і депіляцією. Адже багато хто плутає ці два способи, за допомогою яких можна позбутися небажаного волосся. Перед тим як починати вивчати всілякі маніпуляції з небажаним волоссям на шкірі, врахуйте, що кожен з методів може викликати алергію або інші неприємні наслідки. Тому рекомендуємо ретельно розглянути кожен вид епіляції та депіляції й зіставити зі здоров’ям вашої шкіри, а також звичками і фінансовими можливостями. Звичайно, ще краще – порадитися з професіоналами в цій галузі.

Епіляція — це видалення волосся і його кореневої частини. Фолікулярний апарат навмисно пошкоджують, щоб перешкоджати подальшому росту волосся.

Депіляція — більш примітивний і менш ефективний метод видалення волосся, ніж епіляція. Під час цієї процедури видаляється лише волосся на поверхні шкіри.

Більше на тему: Педикюр на літо 2019: варіанти з фото

Види депіляції та епіляції

Депіляція (використання бритви) – це механічне видалення тільки видимої частини волосся, під час якого не зачіпається корінь. Проводити процедуру потрібно 2–3 рази на тиждень. Міняти леза рекомендують після 5–7 використань.

Плюси:

Доступність

Економність

Мінуси:

Порізи

Волоски швидко відростають

Волоски жорсткі, що може призвести до подразнень на шкірі та свербіння

Ціна: 200 грн

Депілятори у вигляді гелю або крему – це хімічне руйнування структури волосся без пошкодження кореня. Процедура проводиться раз на тиждень. Перед використанням складу його потрібно на короткий час нанести на невелику ділянку шкіри, щоб перевірити наявність алергічної реакції.

Плюси:

Доступність

Відносно невисока вартість

Волоски відростають більш м’якими і тонкими

Мінуси:

Опіки

Алергічні реакції

Ціна: 300 грн

Біоепіляція воском – це видалення волосся за допомогою натурального засобу – воску; механічне видалення волосся, яке проводять в середньому раз на місяць.

Плюси:

При регулярному використанні – волосся менше, а їх структура тонша

Можна робити як в домашніх умовах, так і у фахівців

Мінуси:

Можливе вростання волосся

Опіки

Ціна: залежить від зони, в середньому 700 грн

Біоепіляція цукром (шугаринг) – цей спосіб, як і воскова епіляція, передбачає нанесення на тіло натуральних речовин. В цьому випадку – цукру. Робити шугаринг також рекомендують раз на місяць.

Плюси:

Мінімальна кількість врослих волосків

Якщо робити регулярно, волосся менше, а їх структура тонша

Мінуси:

Можлива алергія

Ціна: залежить від зони, в середньому 450 грн

Ензимна епіляція – це видалення волосся за допомогою впливу на волосяний фолікул білкових ферментів (ензимів) і тепла. Проводиться така процедура раз на місяць.

Плюси:

Безболісно

Мінімальна кількість врослих волосків

Якщо робити регулярно, волосся менше, а їх структура тонша

Мінуси:

Можлива алергія

Ціна: 700 грн

Лазерна епіляція – це процедура усунення волосяних фолікул без пошкодження шкіри. За допомогою впливу лазера на волосяний фолікул оброблений волосок руйнується, випадає і більше не росте. Для повного усунення максимальної кількості волосся (70–95%) рекомендують пройти курс процедур з інтервалом 1,5–3 місяці. Треба провести від 8 процедур, після кожної кількість волосся зменшується на 20–30%. Таким методом користується учасниця восьмого сезону проекту «Холостяк» Галя.

Плюси:

Це єдиний метод, який ефективно видаляє вросле волосся

Мінуси:

Промінь впливає лише на темне волосся

Небажане перебування на сонці до і після процедури

Ціна: залежить від зони, в середньому ноги обійдуться у 800 грн, а бікіні у 900 грн

Епілятор – це електричний прилад, який за допомогою пластин з коренем видаляє волосся на тілі. Процедуру проводять 2–3 рази на місяць.

Плюси:

Доступність

Економість

Мінуси:

Врослі волоски

Болючість

Ціна: 600 грн

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.