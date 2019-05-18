На Євробаченні-2019 Кіпр представляє грузинська поп-виконавиця Тамта Годуадзе. Пісня, з якою зірка виступатиме на сцені міжнародного конкурсу, називається «Replay». Співачку ми побачимо на Євробаченні сьогодні в першій половині фіналу. Детальніше про учасницю від Кіпру читайте в матеріалі.

Дивитись онлайн Євробачення 2019 – фінал від 18.05.2019

Тамта – «Replay»

<b>Тамта Годуадзе</b><span style="font-weight: 400;">Народилася 10 січня 1981 р. (38 років)</span><span style="font-weight: 400;">Грузинська поп-співачка Тамта Годуадзе більш відома як Тамта (Tamta).</span><span style="font-weight: 400;">У 22 роки дівчина зі своєю сім’єю переїхала до Греції. Там зірка вирішила взяти участь в шоу «Super Idol Greece», де зайняла 2 місце. Протягом 2004–2005 років співачка виступала на розігріві у Джорджа Далараса і Антоніса Ремоса. У 2006 році Тамта разом з Пеггі Зіна виступала на живих концертах Сакіса Руваса (в Салоніках).</span><span style="font-weight: 400;">У 2007 році співачка брала участь в Національному відборі на Євробачення. Тоді вона зайняла 3 місце, а на конкурс поїхав Сарбель. Після цього Тамта випустила свій дебютний альбом під назвою «Тамта».</span><span style="font-weight: 400;">Першим синглом компакт-диска був кавер «Ftais» на пісню «Faraway». Потім – випуск пісні «Den Telionei Etsi I Agapi». CD Тамти було перевидано з бонусним хітом «Tornero».</span><span style="font-weight: 400;">Грузинська поп-співачка стала знаменитою в Греції завдяки композиціям «Pame Parea Rebelde» і «Agapw Wanna Play».</span><span style="font-weight: 400;">У 2010 році співачка отримала статуетку на премії «MAD VMA 2010» в номінації «Найкращий дует». За рік зірка випустила сингл спільно з Playmen & Claydee – «Tonight».</span><span style="font-weight: 400;">Тамта Годуадзе представить Кіпр на Євробаченні-2019. Підкорювати конкурс грузинська поп-співачка буде з піснею «Replay».</span> </p> <p>

Тамта Годуадзе

Народилася 10 січня 1981 р. (38 років)

Грузинська поп-співачка Тамта Годуадзе більш відома як Тамта (Tamta).

У 22 роки дівчина зі своєю сім’єю переїхала до Греції. Там зірка вирішила взяти участь в шоу «Super Idol Greece», де зайняла 2 місце. Протягом 2004–2005 років співачка виступала на розігріві у Джорджа Далараса і Антоніса Ремоса. У 2006 році Тамта разом з Пеггі Зіна виступала на живих концертах Сакіса Руваса (в Салоніках).

У 2007 році співачка брала участь в Національному відборі на Євробачення. Тоді вона зайняла 3 місце, а на конкурс поїхав Сарбель. Після цього Тамта випустила свій дебютний альбом під назвою «Тамта».

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Першим синглом компакт-диска був кавер «Ftais» на пісню «Faraway». Потім – випуск пісні «Den Telionei Etsi I Agapi». CD Тамти було перевидано з бонусним хітом «Tornero».

Грузинська поп-співачка стала знаменитою в Греції завдяки композиціям «Pame Parea Rebelde» і «Agapw Wanna Play».

У 2010 році співачка отримала статуетку на премії «MAD VMA 2010» в номінації «Найкращий дует». За рік зірка випустила сингл спільно з Playmen & Claydee – «Tonight».

Тамта Годуадзе представить Кіпр на Євробаченні-2019. Підкорювати конкурс грузинська поп-співачка буде з піснею «Replay».

Виступ учасниці в першому півфіналі:

Тамта – «Replay»



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